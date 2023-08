Turismo e giovani con il metodo dei Guaranà local party

TERMOLI. Ci sono giovani che si mettono a servizio di altri giovani. E lo fanno nella speranza che nessuno lasci questa terra. Il Molise ovviamente.

È una loro mission, quella di puntare, in questa Regione, sul turismo e appunto sui giovani.

Loro sono i “Guaranà local party”, un’agenzia di organizzazione eventi pugliesi che vivono a Termoli e proprio in città stanno per aprire la loro sede.

Il fondatore di questa agenzia è Ivan De Cesare, che insieme a Biagio Capurso, Cristian Di Martino, Luca Di Campli e Antonio Felice, cerca di portare, in Molise e specialmente a Termoli, lo stesso metodo che già sta utilizzando in Puglia, sia a livello turistico, di incentivi e sia a livello di organizzazione e divertimento per ragazzi.

“Noi vogliamo far rimanere i ragazzi in Molise e vogliamo far vedere alle altre Regioni come il Molise sa sfruttare le sue bellezze. Vogliamo incentivare il turismo portando eventi che richiamino giovani anche dalle regioni limitrofe. Per questo motivo abbiamo anche un gemellaggio con Ibiza Radio”.

