«L'esperienza a Lourdes è già impressa nel cuore»

TERMOLI. In cammino verso la Gmg di Lisbona.

L'esperienza a Lourdes è già impressa nel cuore. Due giorni intensi, incontri ed emozioni in un luogo speciale che diventa luogo in cui fare spazio all'amore e alla fraternità.

La visita alla casa di Santa Bernadette - la povertà che significa umiltà e accoglienza - è uno dei momenti più toccanti che aprono lo sguardo verso la grotta della Vergine Maria, alla luce della Parola di Dio vissuta ogni giorno nelle relazioni e nell'ascolto dell'altro. La luce di migliaia di fiaccole accese durante la processione "aux flambeaux" in cui i nostri giovani hanno partecipato assieme ad altri amici di ogni nazione e cultura, sentendosi parte di un unico spazio fatto di gioia, condivisione e pace. Per capire cosa si prova bisogna certamente viverlo ma questi pensieri vogliono essere un modo per "accogliere" anche chi non c'è o non ha potuto esserci. Una preghiera per tutti... grazie a tutto lo staff del Santuario di Nostra Signora di Lourdes, grazie per questa esperienza intensa di vocazione all'altro.

E ora tappa verso Santiago di Compostela... San Giacomo ci aspetta!

Galleria fotografica