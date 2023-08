Grande successo per la 40esima festa di Santa Maria degli Angeli

La festa a Santa Maria degli Angeli

TERMOLI. La 40esima festa di Santa Maria degli Angeli, come ogni anno, ha accolto un numeroso pubblico che si è riversato nel quartiere di Difesa Grande. Sia per quanto riguarda le celebrazioni religiose, sia per l'intrattenimento delle serate.

Una piazza gremita, non solo martedì 1° agosto con i Los Locos e tutte le loro hit più belle degli anni '90, ma anche nella serata di ieri, mercoledì 2 agosto con i "The Super".

Questi ultimi hanno incantato gli spettatori presenti con le proprie doti canori, proponendo canzoni famose dei più noti cantanti italiani. La piazza era gremita, in un clima estivo gradevolissimo. Soddisfatto il comitato festa per la nutrita partecipazione e per la presenza assidua agli stand gastronomici.

E a fine serata, tutti con la testa rivolta verso l'alto per ammirare la magia dei fuochi pirotecnici.

