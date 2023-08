La messa in Cattedrale e l'arrivo di San Basso al porto

TERMOLI. I festeggiamenti in onore di San Basso, patrono della città di Termoli e di tutta la diocesi, si sono aperti questa mattina con la messa celebrata in Cattedrale.

Già dalle prime luci dell’alba di questa mattina, giovedì 3 agosto, sono stati tanti i fedeli ad arrivare sulla banchina del Porto di Termoli, per attendere l’arrivo di San Basso. Tanti altri, invece, sono accorsi in Cattedrale per assistere alla messa delle 8, presieduta da monsignor Domenico D'Ambrosio. Il vescovo Gianfranco De Luca è assente poiché in viaggio per la Giornata mondiale della Gioventù a Lisbona.

In cattedrale anche le autorità civili e religiose, con amministratori e vertici delle forze dell'ordine. Un lungo applauso ha accolto la statua di San Basso all'uscita della Cattedrale.

Dopo l'uscita del Santo dalla Cattedrale, devoti e turisti si sono ritrovati sulla banchina del porto ad attenderlo per la tradizionale processione a mare con i motopescherecci. La statua di San Basso è ospitata dal motopeschereccio Miante, sorteggiato alla celebrazione del 15 luglio.





Angelo Ardò armatore del Miante ha raccontato le emozioni che si provano a portare la statua sul proprio peschereccio. “E’ qualcosa di troppo bello, che lo senti nel cuore. Io l’ho portato per 30 anni sulle spalle e lo amo alla follia sin da bambino”.

Sul motopeschereccio “Pandora” è ospitata la banda mentre sul “Nuovo Saturnia” le autorità.

Momenti di grande gioia e commozione all'ingresso del Santo sulla barca che lo ha portato in processione, la “Miante”.

