Ricordando Corrado Gizzi, premiati gli studenti più meritevoli

GUGLIONESI. L’associazione “Sapere Aude” nasce da un gruppo di persone nel ricordo dell’illustre concittadino il professor Corrado Gizzi, scomparso il 15 agosto del 2012 all’età di 97 anni.

Nato a Guglionesi il 14 ottobre del 1915 egli ha vissuto e svolto le sue attività professionali e culturali sempre a Pescara, restando comunque sempre molto legato alle proprie origini. Uomo di cultura eclettico, poliedrico e versatile è stato docente di materie scientifiche in diversi istituti scolastici di Pescara e successivamente di Geografia nell’Università G. D’Annunzio di Pescara. Insieme alla moglie Lina De Lutiis è stato fondatore della “Casa di Dante” in Abruzzo, sita in Torre de’ Passeri, che da decenni propone mostre pittoriche monotematiche di artisti che si sono confrontati con l’opera dantesca e che hanno visto negli anni la partecipazione dei più grandi studiosi di Dante Alighieri e artisti. È considerato uno dei massimi conoscitori e studiosi di Astronomia dantesca, alla quale ha dedicato un’opera in due volumi. Originale l’opera “Sant’Adamo”, testo storico-agiografico sul Santo monaco benedettino patrono del suo paese natale, Guglionesi, al quale è sempre stato legato da una profonda nostalgia e al quale ha donato una l’intera raccolta dei suoi quadri, oggi parzialmente esposta nei locali della biblioteca comunale a lui intitolata.

L’associazione “Sapere aude” è nata ed opera sin dal 2013 grazie all’ impegno di un ristretto gruppo di persone che si avvale della collaborazione, anno dopo anno, di quanti possono offrire il proprio contributo sul tema scelto. Scopo principale è il riconoscimento del merito scolastico con una cerimonia pubblica in cui vengono premiati gli studenti della locale scuola Primaria e Secondaria di I grado che hanno terminato il loro ciclo di studio con un alto profitto. A loro viene consegna una pregiata riproduzione in plexiglass e argento della stele lignea ideata dall’artista guglionesano professor Felice Paolone e che fa da sintesi alla vita di Corrado Gizzi.

L’edizione 2023 ha visto come tema la conferenza “Conversazioni sull’Eucarestia” tenute da monsignor Antonio Sabetta a partire dal suo ultimo libro pubblicato: “Martin Lutero: Il nostro più grande tesoro”.

Lo scorso 1° agosto, nella splendida cornice del chiostro della Chiesa dei Cappuccini a Castellara, sono stati premiati Pascal Farina, Andrea Achille Pace, Marta Merandi.

È possibile visitare la mostra della collezione del professor Gizzi fino al 6 agosto, sempre nel chiostro della Chiesa dei Cappuccini

Galleria fotografica