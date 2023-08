Un tuffo nel Medioevo con l'attesissimo "Palio di San Nicola"

GUGLIONESI. La festa più suggestiva dell’estate guglionesana sta per tornare.

Anche quest’anno, Guglionesi si appresta a vivere un tuffo nel passato, in epoche lontanissime con l’attesissimo Palio in onore di San Nicola di Bari, Fervono i preparativi per la 27esima edizione che si terrà nelle giornate dal 7 al 9 agosto.

Un piccolo ma significativo assaggio è stato fatto lo scorso 28 luglio, quando in piazza Sannitica, la “Cena medievale” ha fatto da apripista alla festa e alla settimana delle celebrazioni religiose.

Dal 31 luglio, infatti, fino all’8 agosto presso la Chiesa di San Nicola si terrà la novena in onore del Santo di Bari seguita dalla celebrazione della messa.

Il 7 agosto, invece, ci saranno i giochi medievali a Castellara, nella piazza, che varranno come punti per la tanto attesa e suggestiva “Giostra degli anelli” con il corteo storico in costumi medievali per le vie del paese prevista per l’8 agosto.

I cavalieri di Velletri torneranno a Guglionesi e, proveranno a far vincere una delle sei contrade tra Macchie, Santa Margherita, Morgette, Fontenuova, Borgo e Calvario. Quale sarà la contrada vincitrice che sfilerà il Palio a “Borgo”?

Come ogni anno parteciperanno i cortei storici di Torremaggiore, Sant’Elia a Pianisi, Colletorto e Campomarino, il gruppo medievale pro loco città di Termoli “I cavalieri di San Timoteo” e l’Aps sbandieratori e musici “Florentinum” di Torremaggiore.

Nella serata di martedì 8 agosto, a Castellara, ci sarà l’intrattenimento musicale con “La rosa nomade” la band tributo ufficiale dei “Nomadi”.

Nella giornata del 9 agosto, infine, oltre la Solenne Processione per le vie del paese, ci sarà sia il matinée sia il Galà lirico sinfonico-moderno del Premiato storico gran concerto bandisitico città di Lanciano “Fedele Fenaroli”.

La parrocchia di Santa Maria Maggiore, l’Odv San Nicola e i collaboratori esterni esprimono un vivo ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla solennità in onore di San Nicola di Bari.