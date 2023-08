Stampa di San Basso in edizione limitata e santini distribuiti gratis, l'omaggio di Stefano Leone alla città

TERMOLI. Stampa di San Basso e santini in omaggio alla comunità adriatica, per iniziativa di Stefano Leone.

Anche quest' anno la storica e bellissima foto di San Basso scattata da Stefano Leone è stata riprodotta in opera editoriale di serie limitata. Giudicata una delle più belle immagini di San Basso, la si può richiedere da stasera e per tutto il mese di agosto, in edicola e in libreria. Tale iniziativa annuncia la terza Mostra Fotografica itinerante Internazionale che si concluderà il 5 dicembre.

Inoltre, i santini con la stessa immagine sarà distribuita prima del Solenne Pontificale in Cattedrale, previsto dalle 18.30.