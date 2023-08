Il Solenne Pontificale chiude la due giorni di San Basso

TERMOLI. Ultimi scampoli di bel tempo, quelli con cui, ad alte temperature (sfiorati i 38 gradi col garbino nel tardo pomeriggio) è stata vissuta l'ultima delle celebrazioni religiose della festa patronale di San Basso.

Il Solenne Pontificale sul sagrato della cattedrale, momento parimenti suggestivo e significativo, come gli altri che scandiscono la più importante manifestazione della città durante l'anno.

A presiederla, come ha detto già stamani alla messa dell'aurora, forse per l'ultima volta, monsignor Domenico D'Ambrosio, arcivescovo emerito di Lecce e già vescovo per nove anni della nostra diocesi, con accanto il parroco monsignor Gabriele Mascilongo e l'intero presbitero (tranne coloro che sono a Lisbona per la Gmg).





Dinanzi, in prima fila, le autorità, col vice sindaco Enzo Ferrazzano e l'assessore regionale Michele Marone, già in ticket stamani al mercato ittico, oltre alle rappresentanze delle forze dell'ordine e armate di stanza sul territorio. Numerose anche le altre autorità. Un Pontificale che ha preluso poi alla processione, con cui San Basso è stato portato per le vie del centro.

Galleria fotografica