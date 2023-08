Rassegna delle Carresi a Larino, programma e divieti

LARINO. Tutto pronto per la 12esima rassegna delle carresi.

Domenica 6 agosto, il centro storico di Larino ospiterà la sfilata dei carri trainati dai buoi.

Ad esibirsi sul palco sarà la band Figli di Puglia con un nuovissimo progetto musicale che spazia dalla pizzica Salentina alla tarantella del Gargano. Inizio previsto a partire dalle ore 22.00.

Il resto del programma vede, ovviamente, il pezzo forte nella sfilata dei carri trainati da buoi per poi degustare l'ormai tradizionale vitello allo spiedo. La Rassegna è un progetto che nonostante i suoi quasi 15 anni di vita ha enormi potenzialità di crescita e ha ancora tanto da offrire. Le carresi appartengono non solo alle comunità di pratica ma a tutti, e a tutti chiediamo di partecipare e di contribuire alla buona riuscita dell'evento, per questo l'accesso all'area della Rassegna è gratuito, il concerto pure, lo spettacolo anche, il contributo agli stand del Comitato assai gradito.

Questo il programma completo:

Dalle ore 10.00 - Sistemazione dei carri partecipanti in Piazza Duomo. Ore 16.30 – Apertura Stand laboratori dedicati ai bambini ed adulti sulla realizzazione dei fiori di carta e sulla lavorazione artistica del grano. Ore 18.00 – Sfilata dei Carri trainati da Buoi - Omaggio ai partecipanti. Ore 20.30 – Piazza Vittorio Emanuele II – Degustazione del vitello marchigiano allo spiedo. Ore 22.00 – Piazza Vittorio Emanuele II – intrattenimento musicale – Figli di Puglia.

Il comune di Larino per domani, domenica 6 agosto, ha emanato l'ordinanza con il divieto di circolazione e sosta.





Galleria fotografica