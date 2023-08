La comunità di Rotello ricorda Emilio Salvatore Sarni

ROTELLO. La comunità di Rotello, a sei mesi dalla prematura scomparsa di Emilio Salvatore Sarni, si riunirà sul grande rettangolo verde per il 1° memorial a lui dedicato.

Appassionato di calcio, volava tra i pali di una porta per salvare un risultato, salvare una partita.

E proprio sulla sua grande passione che, durante l’omelia del suo funerale, Emilio venne ricordato dal parroco con queste parole. “Emilio era il nostro Benji Price colui che su quel rettangolo verde ci ha insegnato tanto. Era la persona che ti stimolava a farcela, a non mollare. Oggi che sei in Paradiso, lì dove non c’è rischio di sconfitta puoi uscire fuori dai pali e giocare all’attacco”.

E così la comunità di Rotello, proprio con una partita di calcio ha deciso di volerlo ricordare.

Martedì 8 agosto, alle ore 17, presso il campo sportivo ci sarà il raduno per il corteo verso il cimitero del paese per poi proseguire alle 18:30 con il fischio d'inizio della partita tra "Ex glorie tre colli" e "Amici per sempre".

Al termine della partita, dopo il fischio finale, ci sarà la passeggiata in ricordo di Emilio fino a Largo VI agosto.