La scuola di Montenero presente al Premio "Artese" a San Salvo

MONTENERO. Daniele Coluzzi con "Io sono Persefone" (Rizzoli) vince l'XI edizione del Premio "R. Artese" Città di San Salvo, sezione narrativa per ragazzi. A seguirlo sul podio, rispettivamente per il secondo e terzo posto, Annalaura Guastini con "Lila tre codini" (HarperCollins) e Matteo Goggia con "Il segreto del gigante" (Salani), mentre vincitore assoluto delle giurie scolastiche è risultato Matteo Mancini, con "Non dirlo ad Oliver" (Dea Edizioni).

Tra le scuole partecipanti anche l'Istituto Omnicomprensivo di Montenero di Bisaccia, con la Dirigente scolastica Ettorina Tribò che ha preso parte alla manifestazione. "Un'edizione che per il livello dei testi premiati e per la partecipazione delle scuole coinvolte fa ben sperare per una crescita sempre maggiore per il nostro Premio e per i nostri studenti- ha commentato Maria Travaglini, presidente del Premio San Salvo e consigliera delegata alla cultura- siamo orgogliosi che questa sezione, dedicata soprattutto ai giovani, stia riscuotendo consensi sempre più ampi, e non solo dalle scuole del territorio".

La cerimonia di premiazione, svoltasi lo scorso 29 luglio a San Salvo, è stata presentata da Matilde Brandi.

Galleria fotografica