In preghiera con il Papa a Fatima, il diario di viaggio di don Benito

L'arrivo di Papa Francesco a Fatima

TERMOLI. Prosegue il diario di viaggio di don Benito, alla volta di Lisbona per la Giornata mondiale della Gioventù. Ospite d'eccezione del Santo Padre, don Benito sta regalando a tutto il popolo social, le emozioni, la gioia che, in questi giorni, migliaia di giovani stanno vivendo.





Un dono per tutti, anche per coloro che, purtroppo, non hanno potuto partecipare. Un dono per Termoli e per il basso Molise.

A Lisbona, le autorità nella sola giornata di ieri, durante la Via Crucis, hanno contato più di 800mila presenze.

«Una esperienza unica scenograficamente suggestiva ed accattivante- ha scritto don Benito sulla sua pagina Facebook- Musica testi testimonianze nelle varie lingue stanno rendendo questa esperienza di preghiera meditativa in una stupenda è necessaria iniezione di fiducia. Si può cadere si può sbagliare ma occorre avere il coraggio di continuare di andare avanti. Sempre. Dio ci ama. Ci aspetta. Si adatta a noi. Tutto è stato detto scritto e donato sulla croce dove Gesù ha immolato sé stesso per salvare l’umanità. Siamo già salvi occorre avere il coraggio di scegliere di mettersi da questa parte, quella dell’amore. È la strada di Dio è la sua strategia. Con la tua croce hai redento il mondo. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo. Aiuta tutti i giovani del mondo. Aiuta i loro genitori educatori. Nessun giovane sia lasciato solo, isolato. Nessuno sia mai bullizzato. Nessuno creda che non valga la pena lottare. Nessuno si senta inutile. Dio vi ama così come siamo. Non ci giudica. Ci abbraccia. Dio è inclusivo non discrimina. Papa Francesco ha detto che la chiesa e per tutti, tutti, tutti. Por todos!».

Al seguito di Papa Francesco, don Benito è arrivato a Fatima. "Una tappa d'obbligo questa visita mariana, perché è incastonata nella giornata mondiale della gioventù e perché pone sotto la protezione della Vergine Maria tutti i giovani qui presenti».

Il Papa, infatti, poco dopo è arrivato a Fatima, accolto da una folla immensa. "La Madonna lo protegga e lo custodisca perché ci insegni a fare "qualsiasi cosa vi dirà", Lei che “si alzò e in fretta andò “a servire la cugina Elisabetta. Bellissima icona di sollecitudine cura e attenzione alle esigenze degli altri. Quante Ain Marin ci sono oggi. Siamo noi che con sollecitudine le dobbiamo raggiungere" ha aggiunto don Benito.

A Fatima, poi, tutti insieme si sono ritrovati nella cappellina delle apparizioni, per pregare insieme il rosario. Come racconta don Benito.

«Abbiamo pregato il rosario assieme al Papa nella capellina delle apparizioni, con una numerosissima folla di fedeli, malati e alcuni detenuti. “Maria sempre corre in nostro soccorso siamo qui che è la casa di Maria e lei come madre si prende cura di tutti. Nostra Signora della fretta.

Todos, todos, todos.

Subito corre da Elisabetta che era incinta. cosa dice a me Maria come madre? Ci indica Gesù. Madre a me cosa stai indicando? Madre che me stas segnalando a mi? Sentiamo la presenza di Maria Madre”».

Galleria fotografica