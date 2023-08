Un angelo di soli 30 anni: in piazza per ricordare Elena Palmieri

ROTELLO. La comunità di Rotello non ha dimenticato una sua figlia, Elena Palmieri. A distanza di diversi mesi dalla sua scomparsa, lo scorso 31 luglio le è stato reso omaggio, in piazza. Come racconta una delle organizzatrici della manifestazione, Barbara Calenda. «Era il 19 dicembre 2022 e mentre la comunità di Rotello si preparava ai grandi festeggiamenti per la nascita del Redentore, nella normale atmosfera Natalizia, nella nostra comunità giravano voci tutt’altro che belle, racconta la tua cara Comare Raffaella Casavecchia. Una ragazza di appena trent’anni lottava tra la vita e la morte… È in coma irreversibile, si diceva, la magia del Natale si spegne, si crea una veglia di preghiera per sostenerla, ma ogni sforzo è ormai vano.

E’ il 21 dicembre e poco prima di mezzo giorno i telefoni squillano… Elena non c’è più! Il dispiacere lo strazio, la tragedia, l’ennesima vittima di una sanità che ormai non c’è più! I nostri cuori hanno sussultato, non hai mai fatto rumore, non hai permesso a nessuno di parlare di te, sei stata sempre semplice, discreta, silenziosa ed anche questa volta sei volata in cielo in silenzio, quel silenzio che ha lasciato un vuoto immenso. Hai lottato tanto, ma ora sei con il tuo amato Papà circondata dai Cherubini, nell’abbraccio e nella consolazione di Nostro Signore. Sono stati più di settanta, la sera del 31 luglio 2023, i Cherubini della nostra Comunità a volerti ricordare nella “Sfilata” a te dedicata, intitolata “Fashion show – In ricordo della cara Elena Palmieri”, voluta, in tua memoria dal carissimo Armando Marcucci. Si, proprio loro, quei bambini che amavi, gli unici che fino in fondo ti capivano, i bambini non mentono mai! Se piaci a loro sei una brava e bella persona e tu da loro eri amata! Durante le prove ed i preparativi, ci sono stati momenti di sconforto, dettati dal fatto di non riuscire a ricordarti come meritavi, com’eri. Ma, mi ha dato la forza e la carica, il bellissimo messaggio ricevuto del caro amico Armando Marcucci: p ensa quando avrai tutti i bambini ed i ragazzi sorridenti sulla passerella!





Così, nel mentre questa frase ridondava in me, sono andata avanti, supportata soprattutto dalla carissima Amica Daniela D’Angelo, la quale ha saputo starmi accanto donandomi conforto e comprensione. Nella compostezza e nel tuo ricordo, ma soprattutto rispecchiando la tua semplicità, la tua discrezione ed il tuo silenzio, con la grande collaborazione ed empatia, della carissima Giulia Carpino, presentatrice dell’evento, abbiamo visto sfilare grandi e piccoli dopo il lancio dei palloncini, quei palloncini voluti dalla tua carissima Mamma e dalle tue amiche, quei palloncini che hanno simboleggiato il nostro abbraccio, il quale poi è stato contraccambiato dal tuo, nel momento in cui il vento si è fermato! Ed in quel momento ho pensato a te, a quella frase di Sant’Agostino, più volte ripetuta dalla cara Raffaella Casavecchia, quella frase che tanto ti piaceva: Coloro che amiamo e abbiamo perduto, non sono più dov’erano, ma sono ovunque noi siamo. Beh, non poteva essere diversamente. Eri tra noi, questa è stata la sensazione, che molti di noi presenti abbiamo avuto!

E mi sono detta… insieme ce l’abbiamo fatta, siamo arrivati a Te! Grazie di Cuore al supporto ed alla grande collaborazione della Proloco Tre Colli – l’Associazione ilmuroinvisibile Odv e di tutti coloro che hanno collaborato dietro le quinte nell’instancabile silenzio e nella condivisione di questo evento, nel ricordo della cara e amata Elena Palmieri».