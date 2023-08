Rassegna delle Carresi a Larino, raduno in piazza Duomo

LARINO. Partita in mattinata la 12esima Rassegna delle Carresi, la manifestazione che ad agosto ripropone il rito tanto caro alla comunità frentana nel maggio larinese, quando si rende onore al patrono San Pardo. Dalle 10 i carri si sono radunati in piazza Duomo.

Il clou della manifestazione, organizzata da Stefano Vitulli, si avrà dal pomeriggio alla serata. Dalle 16.30 prevista l'apertura degli stand, con laboratori dedicati a bambini e adulti, sulla realizzazione dei fiori di carta e sulla lavorazione artistica del grano.

Alle 18 la sfilata vera e propria dei carri trainati dai buoi nel centro storico. Alle 20.30 in piazza Vittorio Emanuele II la degustazione del vitello marchigiano allo spiedo e infine, dalle 22, sul palco l'intrattenimento musicale col "Progetto Figli di Puglia", che proporranno le celeberrime danze come tarantella del Gargano e Pizzica del Salento. Costumi, storia, arte, cultura, tradizione e canti, in questa iniziativa che gode del patrocinio del Comune di Larino e la collaborazione dell'associazione culturale Pro loco Città di Larino.

L'amministrazione comunale invita la popolazione a rispettare i divieti vigenti per la manifestazione delle Carresi.

Galleria fotografica