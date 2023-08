Successo per i versi in alta quota grazie ai “Poeti al Meridiano” di Termoli

MORRONE DEL SANNIO. Un paese che emoziona. Ad alta quota, dove le storie di ieri s’intrecciano alle attese di oggi, la Sentinella del Molise regala puntualmente inedite emozioni capaci di abbracciare il cuore di tutti noi. Che non ti aspetti mai. E così è stato per l’iniziativa sulla poesia promossa dal Comune di Morrone assieme al gruppo dei Poeti al Meridiano di Termoli.

A Piano del Cavaliere, nella caratteristica piazzetta di pietra, dove è possibile ancora percepire i sussulti emotivi di una storia anche recente, il numeroso gruppo dei poeti ha fatto sentire piacevolmente i segreti dell’io, aperti alla gioia di vivere. Ponendo attenzione alla voce dei piccoli borghi, al loro vuoto, ai loro benefici silenzi, alle cose e alle persone, ai pochi giovani e agli anziani, che in paese resistono per far sopravvivere una filosofia di vita semplice, ospitale e dignitosa. In alta quota, dove le tante finestre naturali ti fanno toccare il cielo e con chiarezza ti indicano la schiera dei piccoli borghi circostanti, arroccati come un piccolo pugno di case intorno al campanile che svetta, i versi dei poeti hanno declamato non pochi valori umani e ambientali di questo piccolo mondo antico. Non pochi sono stati i versi contro chi nella sua azione tende a demolire la qualità dell’ambiente che si respira, per fortuna, ancora nei borghi. Dove la vita di ogni singola persona è decisamente un valore prezioso.

Applausi scroscianti e spontanei pertanto, da parte di un pubblico che è salito in vetta, per i poeti e gli scrittori che hanno declamato tali tematiche: Lucia Bocale, Antonietta Caruso, Walter Cordone, Rossella De Magistris, Adelmina Di Cienzo, Paola Di Giannantonio, Natalina Di Legge, Maria Carmela Mugnano, Gabriella Paduano, Luigi Pizzuto, Lina Ambrosio, Antonio Mucciaccio, Gianni Fortunato, Pasquale Luciani. Una manifestazione piena di canti silenti, di voci emotive e di tanti versi felici verso le cose, gli animali e le persone. Il sacro è qui ad alta quota. È nei corpi delle cose e delle poche persone che resistono silenziosamente tra tante case di pietra, tutte in fila, che salgono in alto fino al serbatoio e alle antenne che svettano. Il sacro insomma è in ogni cosa. L’essenziale che dà senso al quotidiano è invisibile. Si esalta nel piccolo. Vibra. Inaspettatamente ti entra dentro. Nel cuore. Come un magnifico tocco sonoro. “A Morrone del Sannio che, come dice “il generale”, Morrone non è un paese, è un’emozione, precisa la poetessa Rossella De Magistris del gruppo “Poeti al Meridiano”, le emozioni sono state davvero tante. Indimenticabili.

A nome di tutti i poeti ringraziamo gli organizzatori per questo magnifico evento. Senza dimenticare la meravigliosa accoglienza di Lina”. “Carissimi “Poeti al Meridiano” e scrittori giunti da lontano, sottolinea l’organizzatrice dell’evento Lina Ambrosio, grazie a tutti voi che avete onorato il mio paese e la mia casa con il vostro talento, la vostra cultura e le vostre emozioni. È stata una serata all’insegna della poesia, dell’allegria e della convivialità. Il successo dell’evento ci spinge senz’altro a ripeterlo l’anno prossimo in seconda edizione”. Appuntamento dunque al prossimo anno per far salire in alto la schiera dei poeti molisani. E perché no anche quella delle regioni limitrofe.

Luigi Pizzuto

