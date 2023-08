“Chill du paes vicch anni 80/90”: da WhatsApp all'incontro nel borgo ricordando l'infanzia

TERMOLI. Sono tutti cresciuti all’ombra della Cattedrale e del Castello Svevo, hanno formato un gruppo su WhatsApp “Chill du paes vicch anni 80/90” e stamani, alle 8.30, grazie all’organizzatrice Gianna Greco, sono riusciti ad incontrarsi live, dandosi appuntamento ben presto nel cuore del Borgo, davanti alla Cattedrale. Obiettivo di tutti i partecipanti era stare assieme almeno una giornata senza parlarsi attraverso la chat, ma dal vivo.

Un bel gruppo affiatato e molto spiritoso che ha pensato bene di rivivere bei momenti d’infanzia e adolescenza, dove i ragazzi come loro non avevano tutto, ma rispetto a chi oggi ha ogni possibilità, sapeva apprezzare il rapporto umano, la spensieratezza di poter giocare liberamente in strada, senza essere bersagliati dai continui pericoli che incombono addosso a tutti oggi. Termoli vecchio allora era una grande famiglia, ci si conosceva tutti e la cosa più importante era il rispetto per il prossimo, lo ricordo io che ho qualche anno in più di questi protagonisti più giovani.





Una volta a Termoli se ti dovevi assentare da casa potevi tranquillamente lasciare il portone di casa solo appoggiato, che nessuno si permetteva nemmeno di affacciarsi se non c’eri in casa.

Ma poi il vicinato era sempre pronto a dare una mano, il postino ti portava la posta dentro casa e magari gli offrivi anche una bevanda fresca se era estate, quando la tv l’avevano in pochi, tutto il vicinato prendeva la sedia di casa e andava da chi aveva la tv come se si andava al cinema. Per questo sosteniamo l’iniziativa di questi ragazzi oggi sposati e padri di famiglia, di una Termoli che non c’è più.

Oggi nel borgo già è tanto se incontrando qualcuno ci si dice buongiorno e buonasera, ben vengano “Chill du paes vicch anni 80/90”.

