Estate larinese, obblighi e divieti

LARINO. Proseguono gli appuntamenti del ricco calendario estivo di Larino. Cresce l'attesa per il "Carnevale estivo" in programma domenica 13 agosto.

Un'estate ricca di eventi impreziosita da incontri culturali, manifestazioni sportive, feste e sagre ormai consolidatesi negli anni.

Il mese di agosto, accanto a grandi appuntamenti ormai tradizionali tra i quali ricordiamo la Rassegna delle Carresi e il Carnevale Estivo, vedrà il ritorno del nostro illustre concittadino, Primiano Di Biase, che si esibirà il 9 agosto in piazza Vittorio Emanuele con Greg del duo comico Lillo&Greg.

Due repliche a grande richiesta: il Rigoletto di Giuseppe Verdi e Isabella e il Duca. Due conferme: la finale regionale di Miss Italia e, dopo diversi anni, la Caccia al tesoro, organizzata insieme al Centro sociale Il Melograno per conferirle anche un taglio inclusivo e solidale. Due grandi novità: Vinicoli - L'aperitivo errante, un viaggio enogastronomico e musicale per le stradine più caratteristiche del nostro centro storico, e MOVE, una serata di sport, giochi e musica, con una coloratissima discoteca all'aperto.

Per gli eventi in programma da oggi, lunedì 7 a domenica 13 agosto, l'amministrazione comunale ha emanato la seguente ordinanza con l'istituzione del divieto di transito e sosta nelle aree in cui si terranno le manifestazioni.

