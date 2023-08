Termoli a Montecarlo con i quadri di Ylenia Paladino

TERMOLI. Dopo esser stata inserita nel nuovo libro di Vittorio Sgarbi, presentato a Firenze lo scorso 9 giugno, la docente Ylenia Paladino vola a Montecarlo.

Due dei suoi quadri, infatti, saranno presenti in un evento a livello internazionale, dove il Principe Ranieri espone le sue auto d’epoca.

La manifestazione si terrà dal 24 al 27 agosto.

Questi quadri prendono spunto da due scatti fotografici di due donne appassionate di fotografia: Angela Costantiello e Patrizia di Dodo.

"Va oltre l'immaginazione e realizza ciò che meriti". «Questo quadro come tutti i miei dipinti è autobiografico, anche se volutamente i soggetti non mi assomigliano mai per scelta, ma raccontano di me, dei miei sogni e con il linguaggio dell'Arte, proietto il futuro che nell'immediato voglio rendere tangibile. Il dipinto parla soprattutto del rapporto con la natura, dell'importanza in senso metaforico di immergersi in essa, visto che, molto spesso questa odierna società tecnologica e ben venga il progresso, si limita a: sporcarla, deturparla, inquinarla, annientarla e criminosamente nell'ultimo decennio a incendiarla. Questo dipinto rappresenta l'umanità, ma per mia scelta è raffigurata dal volto femminile, sottolinea l'importanza dell'uomo e della donna di immergersi nella natura, di integrarsi e di inserirsi con umiltà. Una fusione tra il punto di partenza e quello di rinascita. Con la mia pennellata colorata: cerco di toccare il cuore dell'osservatore e di suscitare delle emozioni. C'è il racconto dell'anima, la messa a nudo della sua interiorità, ma anche le contraddizioni dell'umanità. Il Naturalismo si dissolve nella pittura e viene meno la forma definita del soggetto, poiché come si può notare, i connotati dei lineamenti del volto femminile si fondono con il paesaggio marino e terrestre. La faccia emerge in superficie ed è basilare il concetto che pur rispettando le regole e i canoni della pittura, questa interpretazione serve a suscitare delle emozioni nello spettatore e a concentrare l'attenzione sul fulcro del dipinto: gli occhi. L'arte è riconoscere, comprendere e registrare i paesaggi interiori, più che limitarsi alla sola rappresentazione dei paesaggi esteriori. Dobbiamo tornare ad avere il coraggio di "SOGNARE", abbiamo troppo timore di non saperlo più fare e paura delle critiche, dobbiamo tornare ad "IMMAGINARE" con gli occhi del cuore, con gli occhi della mente e con gli occhi dell'anima e forse tutti quanti con l'Arte o senza, ma partendo da noi stessi, possiamo "OTTENERE" e "VIVERE" in un mondo migliore.

Van Gogh asseriva: "Sogno il mio dipinto e poi dipingo il mio sogno"».

Supporto: tela di Canvas con tiratura a mano e priva di cuciture laterali. Materiali: i migliori colori ad olio in commercio, pasta di vetro bianca, polvere di cristallo e resina liquida e trasparente per le parti luminose. Misure: m 1,00 x cm 75. Dedicato a Lilly.

“Le radici dell’anima”. « Le radici profonde e radicate nell'anima sono in continuo movimento, in una grande corrente e questo succede sia che ne siamo consapevoli o meno. Le tempeste della vita possono distoglierci dalla rotta, ma la torre e gli alberi (sopra) e le due anime (sotto), ci ricordano che, malgrado gli ostacoli presenti per un certo periodo ci distolgono e ci fanno barcollare, poi torna la luce (sopra in alto e al centro con il lampione). Le radici sono sostenute saldamente dal flusso costante della personale fede e queste sono le persone forti e serene, coloro che scelgono con calma ciò che desiderano, rimuovendo tutto il resto, ed è così che inizia il viaggio della propria vita. Siamo responsabili dei nostri atteggiamenti come queste sfumature le quali, avvolgono i lati e gli angoli della tela, la perfetta fusione tra l'oggetto e il soggetto, dove in mezzo le scale permettono questo passaggio di fusione tra l'Antico e il Moderno. Nella prima metà del quadro c'è: la torre, la muraglia, le case e gli alberi, nella seconda metà i due soggetti, le due figure coinvolte nell'abbraccio; causa ed effetto e le scale le quali indicano un tramite, per dirci che ci torna sempre ciò che emettiamo e l'ambiente ci restituisce un effetto corrispondente. Il riflesso della parte inferiore è la Vita che ce lo restituisce in pieno. Il dipinto ci ricorda che le persone con atteggiamenti negativi, si rafforzano purtroppo, perseverano e vivono ancora di più una vita: ristretta, oscura, frustrante, sulla difensiva, ma sono dubbiose verso sé stesse innanzitutto e poi verso gli altri. Invece chi ha risultati eccezionali ha una vita e un lavoro eccezionale: la persona con buon atteggiamento, sa esattamente cosa vuole, la differenza è che sanno dare il meglio. "E lascia perdere il discorso sulla fortuna, ciò che accade quando la preparazione incontra l'opportunità e l'opportunità è sempre presente". (cit.)

È l'atteggiamento dell'anima verso un compito difficile che fa la differenza. Il segreto della felicità è il coraggio, poiché diventiamo ciò che pensiamo e la raggiungiamo quando il dovere diventa gioia. Le parti in oro-rame rappresentano le tante soluzioni che entrano nel nostro percorso e accettiamo. L'Antico (i valori quelli giusti), raffigurati nella parte superiore del dipinto con lo scorcio di una torre e le scale che si fondono con il Moderno, ovvero, le due anime realizzate in una maniera peculiare. L'associazione della figura dipinta sotto, ovvero alludo al soggetto femminile è stato interamente modellato in plexiglas e riscaldato a 600 gradi. La sagoma è vuota, per permettere il passaggio al filo luminoso inserito tra due tagli sulla superficie della tela, consente di illuminare il quadro, la modalità esecutiva unisce due contesti distanti tra loro. Tale processo succede ogni volta in noi, quando diamo l'opportunità di far sognare la nostra anima. Dedicato a Lilly, la quale mi illustrò cosa dipingere su una tela bianca, in una fredda notte di febbraio 2023. Dalla sua morte erano passati troppi mesi senza avere ispirazioni».

Supporto: tela di Canvas con tiratura a mano e priva di cuciture laterali. Materiali: i migliori colori ad olio in commercio, pasta di vetro bianca, polvere di cristallo e resina liquida e trasparente per le parti luminose. Misure: cm 75 x cm 50.

