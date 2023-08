Disabilità e genitorialità, la storia del piccolo Tommy raccontata da papà Francesco

SAN MARTINO IN PENSILIS. Disabilità, genitorialità e caregiver. Tre termini che negli ultimi tempi risuonano in tante, forse troppe, famiglie.

Francesco Cannadoro alias @Diariodiunpadrefortunato (quasi 200mila follower tra Instagram e Facebook), è un apprezzato influencer che racconta la disabilità del figlio Tommaso sempre con una vena di ironia e arriverà a San Martino in Pensilis il 9 agosto alle ore 21:30 in Piazza D’Adderio

Cosa porta un padre a far conoscere al mondo la malattia del proprio figlio? No, non è la compassione come molti vogliono far credere, ma la conoscenza su qualcosa che tu non hai scelto. La conoscenza, le frustrazioni che ogni giorno convivono con chi si prende cura di qualcuno che ne ha bisogno.

E la fastidiosa burocrazia e molto spesso anche l’assenza dello Stato.

Racconta di Tommi, 8 anni e mezzo e una malattia degenerativa che l'ha portato a non potersi muovere, né vedere, né parlare, né nutrirsi.

La pagina di @Diariodiunpadrefortunato raccoglie anche gli sfoghi di chi ammette di non farcela più, di aver esaurito le energie mentali e fisiche.

I caregiver non sono una categoria di persone identiche, quindi non c'è una risposta che valga per tutti: per qualcuno una parola in più aiuta, per un'altra è fastidiosa. Bisogna iniziare a trattare i caregiver come persone, approcciarsi a loro come ci approcceremmo a un fratello o un amico che magari ha un problema.

Nel suo ultimo libro Come i bambini sotto il lenzuolo, Francesco parla di Federico, un padre single travolto dalle proprie responsabilità. Pagine che mettono in luce la complessità dell’amore genitoriale in relazione alla disabilità di un figlio”.

Cannadoro mette a nudo un mondo che molti ignorano e tanti non comprendono.