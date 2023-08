"Osservo una foto e rivedo la mia giovinezza": la mostra della Pro loco Angioina

COLLETORTO. Osservo una foto e rivedo la mia giovinezza, mostra itinerante a Colletorto. Una mostra fotografica, a cura della Pro loco "Angioina", che apre le pagine del libro di un passato sempre vivo.

Ricordi, esperienze, avventure, viaggi, chiacchierate, nuovi amori e molto altro. Sarà inaugurata lunedì 7 agosto 2023, alle 19.30, a Colletorto. "Camminando per le vie del Borgo osservo una foto e rivedo la mia giovinezza. Un percorso di foto, di ricordi ed emozioni che parte dalla chiesa del Purgatorio, attraversa porta Nuova e arriva fino alla chiesa madre di San Giovanni Battista. Immagini da poter guardare e contemplare con gioia e nostalgia: il matrimonio dei nonni, i compagni di scuola, la maestra, un momento impresso nel cuore.

«Ogni foto – spiega la presidente della Pro loco, Maria Rosati – è uno scrigno che custodisce la storia di ognuno di noi. Come associazione ringraziamo tutti coloro che hanno condiviso e inviato immagini bellissime e piene di significato». Le foto verranno collocate lungo un percorso itinerante che resterà aperto fino al 29 agosto, festa patronale in onore di San Giovanni Battista. L’obiettivo è quello di accompagnare tutti, in particolare turisti e i figli di colletortesi che vivono fuori, ad entrare nel borgo, osservare le bellezze che custodisce e nello stesso momento osservare foto di famiglia, di amici e invitare tanti altri a farlo. E chissà quanta storia si nasconde dietro queste immagini indelebili, il senso di appartenenza a una comunità. «Grazie a tutti».