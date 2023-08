“Santini & Santità”: Bonefro alla ribalta nazionale sul notiziario Aicis

BONEFRO. La località bassomolisana assurge alla ribalta nazionale grazie all’intervista in esclusiva di Emilio Antonio Beltotto, giornalista campomarinese, da poco trasferitosi a Termoli, alla signora Antonia Salzano mamma del Beato Carlo Acutis, e pubblicata sul notiziario numero 3 (luglio-settembre) “Santini & Santità”.

Lo scorso 26 maggio la parrocchia di Santa Maria delle Rose del centro basso molisano ha accolto la reliquia “Ex Capillis” del Beato Carlo Acutis e la presenza, con la toccante testimonianza in un momento di forte emozione e di gioia, con la mamma del giovane Carlo.

“Il santo millennial” ha vissuto la sua breve vita nell’amore di Gesù. La sua devozione, rivolta in particolare alla Santa Eucarestia, che chiamava «La mia autostrada per il Cielo», e alla Madonna, lo portava quotidianamente a partecipare alla messa e a recitare il Santo Rosario. Oltre ad avere gli interessi tipici di un adolescente (appassionato di informatica e molto attivo sui Social network), si adoperava per aiutare chiunque incontrasse e si dimostrava gentile e comprensivo con tutti e all’aiuto per i più poveri e bisognosi. Aveva 15 anni quando, il 12 ottobre 2008, fu stroncato da una leucemia fulminante all’ospedale San Gerardo di Monza. Beatificato il 10 ottobre 2020 ad Assisi da papa Francesco, dopo che la Congregazione delle cause dei Santi ha esaminato un suo miracolo, avvenuto nell’ottobre 2010 nella chiesa di San Sebastiano a Campo Grande, in Brasile: dopo avere toccato una reliquia di Acutis un bambino che soffriva di una grave anomalia al pancreas è risultato completamente guarito. “Sicuramente Bonefro è un posto speciale, bellissimo - ha sottolineato nell’intervista la signora Antonia - con gente molto calorosa come tutti quelli che sono al sud; al nord, sono un po' meno calorosi. Bonefro è veramente un bel posto. Soprattutto ho visto tanta bella gente, di buoni sentimenti e di preghiera. Si respira la fede e questo mi fa molto piacere; quindi, vogliamo tutti santi a Bonefro”.

Emilio Antonio Beltotto, alle tante passioni (tra le quali il calcio, ho pubblicato tre volumi omaggiando la squadra del Campomarino Calcio), ho un’insolita e originale passione, amo e colleziono Immaginette Sacre detti “Santini”, inoltre sono Socio Aicis (Associazione Italiana Cultori Immaginette Sacre, con sede a Roma) e un attento ricercatore dell’iconografia sacra, dei culti e dell’agiografia.