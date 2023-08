«Ci fate una spesa?» Perché la vita delle persone non va in vacanza...

TERMOLI. Non manca mai la necessità di dare una mano al centro di accoglienza diurno de "La Città invisibile", ormai dal novembre scorso attivo in via delle Acacie (al civico 4) a Termoli.

Dalla struttura che ospita anche la Comunità "Il Noce", di recente ha spento 30 candeline, l'appello: «Ci fate una spesa?»

«Anche se è agosto (anzi soprattutto ora!) non dimentichiamoci della solidarietà e della cura della nostra comunità. Il centro è ancora aperto questa settimana (poi faremo una pausa, ma solo dal 14 al 20) ma potete sempre passare dal lunedì al venerdì se volete contribuire al progetto.

In questo momento ci servono:

- brioches & biscotti per colazione,

- pasta (corta, almeno 2,5 kg per ogni tipo),

- acqua (bottigliette piccole),

- rotoloni carta,

- carta igienica,

- shampoo & bagnoschiuma,

- spazzolini & dentifricio,

- detersivo lavatrice,

- forchette monouso.

(se il centro è chiuso chiedere di Vincenzo)».

Perché la vita delle persone non va in vacanza...