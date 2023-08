Cavalieri, dame e giostra degli anelli: tutto pronto per il Palio di San Nicola

GUGLIONESI. È tutto pronto per la sfilata in abiti medievali e l’attesissima “Giostra degli anelli” a Guglionesi.

Suggestivo. Magico. Un tuffo nel passato, nei colori del Medioevo, nella vita dei Borboni, di Caterina D'Angiò, e nei signori di Guglionesi.

La manifestazione che racchiude il corteo storico in abiti medievali, la giostra degli anelli e il torneo cavalleresco, si svolgerà questo pomeriggio, dalle ore 16:30, tra le vie del borgo fino ad arrivare in viale Margherita dove i cavalieri si sfideranno per tentare di far vincere una tra le sei contrade.

Borgo, Calvario, Fontenuova, Macchie, Morgette, Santa Margherita, chi tra queste porterà a casa il Palio? Chi vincerà il torneo cavalleresco?

In attesa di scoprirlo, nella serata di ieri sera, con i giochi medievali svolti nella villa di Castellara, Calvario ha battuto gli avversari, portando così punti alla contrada, in vista del Palio di oggi.

Ieri sera, dopo i giochi, l’Odv San Nicola ha offerto un piatto di pasta fredda a tutti i partecipanti e non solo, anche lo chef Vincenzo D’Alò ha preparato per l’occasione il grano cotto, tradizione di Guglionesi della giornata dedicata a San Vincenzo.

Come ogni anno al Palio parteciperanno i cortei storici di Torremaggiore, Sant’Elia a Pianisi, Colletorto e Campomarino, il gruppo medievale pro loco città di Termoli “I cavalieri di San Timoteo” e l’Aps sbandieratori e musici “Florentinum” di Torremaggiore.

Nella serata di oggi, martedì 8 agosto, a Castellara, ci sarà l’intrattenimento musicale con “La rosa nomade” la band tributo ufficiale dei “Nomadi”.

Nella giornata del 9 agosto, infine, oltre la Solenne Processione per le vie del paese, ci sarà sia il matinée sia il Galà lirico sinfonico-moderno del Premiato storico gran concerto bandistico città di Lanciano “Fedele Fenaroli”.

Galleria fotografica