Passeggiando sotto le stelle, tra monasteri e conventi

GUGLIONESI. «Tredici anni di Cultura. Quest’anno la manifestazione “Passeggiando sotto le stelle” insieme con la Proloco Colleniso.

Festeggia tredici anni nel segno della cultura. Lo scopo era ed è quello di far conoscere ai guglionesani e ai forestieri il bello di Guglionesi, la sua storia, l’arte, le fonti e molto altro. Sempre con rigore scientifico, noi volontari ci siamo impegnati a trasmettere la nostra conoscenza a tutti. In questi anni grazie a “Passeggiando sotto le stelle” anche molti giovani di talento si sono avvicinati alla storia e all’arte locale e hanno persino prestato con entusiasmo le loro conoscenze e la loro voce alla manifestazione. “Passeggiando sotto le stelle” è stata in grado di entusiasmare il pubblico e di risvegliare la curiosità per la storia e l’arte del nostro paese.

Nell’appuntamento di quest’anno parleremo di Conventi e Monasteri, dei vari ordini religiosi, architettura, storia ecc. Spesso conosciamo enti religiosi molto lontani e ignoriamo i nostri, vi invitiamo quindi ad approfittare di questa manifestazione», rende noto Nicolino Del Torto.