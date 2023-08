Il magico mondo del Palio di San Nicola: contrada Calvario vince la 27esima edizione

GUGLIONESI. Non è agosto senza l'emozionante Palio di San Nicola.

Il Palio di Guglionesi è l’evento più atteso dell'estate guglionesana. E dietro, ha una macchina organizzativa che lavora incessantemente tutto l'anno, per far sì che la festa riesca nel migliore dei modi.

Le sei contrade guglionesane, dopo la sfilata in abiti medievali, si sfidano nel “gioco degli anelli”. I cavalieri di Velletri, Franco De Masi, Andrea Palma, Gabriele Silvestrini, Daniele Spallotta, Alessandro Fiorini e Andrea De Santis, da anni ospiti fissi, regalano emozioni a tutti i presenti. Un'ovazione alla vista del cavaliere storico Franco De Masi che da qualche anno non era presente a Guglionesi.

Per la quinta volta, il Palio se lo aggiudica la contrada Calvario con il cavaliere Andrea De Santis.

La lunga sfilata medievale ha incantato, come sempre, i tanti turisti presenti in questi giorni a Guglionesi ma anche i residenti che non rinunciano mai a questo grande evento.

Presenti, inoltre, le istituzioni, dal vice sindaco Giuseppe Totaro ai vari assessori e consiglieri. E in prima fila, insieme a loro, anche il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante che, insieme a Totaro ha premiato il cavaliere vincitore.

Hanno sfilato e partecipato i cortei storici di Torremaggiore, Sant’Elia a Pianisi, Colletorto e Campomarino, il gruppo medievale pro loco città di Termoli “I cavalieri di San Timoteo” e l’Aps sbandieratori e musici “Florentinum” di Torremaggiore.

La magia del Palio vi aspetta per la 28esima edizione nel 2024.

Nella serata di ieri, martedì 8 agosto, l'Odv ha ringraziato le collaboratrici per la costanza e l'impegno e il tempo che dedicano alla cura e realizzazione dei vestiti e del corteo e di tutte gli eventi che vengono svolti durante l'anno. Sono state ringraziate con una medaglia simbolica di legno.

Galleria fotografica