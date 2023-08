"Obrigado", il grazie di cuore di don Benito a Papa Francesco

Don Benito Giorgetta commenta il viaggio con Papa Francesco a Lisbona

TERMOLI. "Alcune considerazioni e doverosi ringraziamenti”. Inizia così l’ultima pagina del diario di bordo di don Benito, parroco di San Timoteo, dopo la fine della Giornata mondiale della gioventù.

Don Benito è stato l’ospite speciale in aereo col Pontefice, a cui ha regalato il libretto “In viaggio con Papa Francesco”, realizzato per l’occasione come dono al suo ospite, con disegni e giochi enigmistici, per avvicinare i giovanissimi, ma non solo, al Papa “come persona, come battezzato, come pastore universale che guida la Chiesa”.

Ha raccontato le bellezze, la gioia, le emozioni dei tantissimi giovani presenti a Lisbona, ha pregato con il Papa, con i ragazzi ed ha pregato per tutti noi, consegnando alla Madonna di Fatima le nostre intenzioni.

E oggi dice “Grazie”, anzi “Obrigado” in portoghese.

“Una parola ricca di gratitudine soprattutto alla provvidenza che mi ha permesso di vivere tutto questo, tutta la gioia. Il secondo grazie va a Papa Francesco e il terzo a tutti i giovani che sono intervenuti in un oceano di umanità. Ciò che si è vissuto in questi giorni è grazia e benedizioni. I doni non vanno conservati ma vanno condivisi.

Il messaggio più bello è todos, perché il papa lo ha ripetuto più volte, Dio ci ama, ci chiama per nome perché in noi vede un volto. Todos, la chiesa è per tutti. Preghiamo con l’ausilio della Madonna di Fatima che questi giovani possano riversare nei confronti degli altri la ricchezza di questi giorni”.