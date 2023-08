Una targa in ricordo di Tonino Pace

Oltre il Palio di San Nicola: una targa in ricordo del fondatore Tonino Pace

GUGLIONESI. Ci sono persone che lasciano un segno tangibile nel cuore della gente. Persone che danno e hanno dato anima e corpo, per la festa più bella e magica delle estati guglionesane da, ormai, 27 anni.

E non importa che loro non ci siano più, perché anche se la loro assenza è forte, la loro presenza seppur non fisica, lo è ancora di più.

Nei giorni di festa dedicati a San Nicola, l’assenza-presenza del padre fondatore Antonino Pace, ma per i più conosciuto come Tonino, si sente nell’aria. Lo immaginiamo sempre con il sorriso stampato sulle labbra, sempre di corsa e quel famoso borsello messo a tracollo.

La sua presenza è tangibile per le strade del paese vecchio di Guglionesi, nei figuranti delle sei contrade che compongono e sfilano per il Palio. Nei cavalieri di Velletri che ogni anno portano le loro abilità nella cittadina. Nella banda “Fenaroli” di Lanciano che, da oltre dieci anni, è immancabile.

E allora per tutto questo, l’amministrazione Tomei ha deciso di omaggiare Tonino con una targa commemorativa all’esterno della sua “casa” lavorativa, nella sede dell’Odv San Nicola.

"Ad Antonino Pace. Il tuo impegno al servizio della nostra comunità, unitamente alla tua gioia e al tuo entusiasmo continueranno ad alimentare in tutti noi il tuo ricordo".

È stata tanta la commozione da parte dei presenti. L’abbraccio tra le lacrime tra la moglie Teresa e il figlio Marcello, attuale presidente dell’Odv, racchiude il bene più prezioso che Tonino ha lasciato a tutti, indistintamente. Perché lì, presenti oggi, non c’erano solo i familiari e l'amministrazione, ma anche i tantissimi amici e conoscenti.

È stato proprio il figlio Marcello a scoprire la targa, tra gli applausi e la musica della banda, tanto cara a Tonino.

E le sorprese non finiscono qui. Questa sera, durante il Galà lirico sinfonico-moderno del Premiato storico gran concerto bandistico città di Lanciano “Fedele Fenaroli”, ci sarà un omaggio anche per loro che, da oltre dieci anni, sono presenti alla magica atmosfera del Palio.

Galleria fotografica