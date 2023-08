Ritorna il Festival internazionale del folklore e della cultura marinara

Leopoldo D'Urbano dirigente gruppo 'A Schaffette

TERMOLI. Da domani sera, 10 agosto, a sabato 12, tre serate imperdibili per gli appassionati dei balli tradizionali. Ritorna il Festival internazionale del Folklore, giunto alla 38esima edizione, sull’immancabile scalinata che prende proprio questo nome.

A organizzarlo, come sempre, il gruppo folclorico marinaro termolese ‘A Shcaffette, che porta avanti una ricerca storica sulle tradizioni, gli usi e costumi di Termoli. In Italia e all’Estero. Questo è in sintesi fare folklore, e come ci dicono i componenti del gruppo ‘A Schaffette: “Lo facciamo dal 1977 e da 38 anni organizziamo il Festival Internazionale del Folklore e delle culture marinare. Il tanto atteso evento giunto alla sua 38^ edizione oltre all’organizzazione del gruppo ‘A Schaffette ha la collaborazione del Comune di Termoli, la Federazione Italiana Tradizioni Popolari, La Regione Molise, Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Termoli, Turismo e Cultura Regione Molise, Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.





Questi i gruppi partecipanti per questa edizione numero 38: Ungheria: Rabca Gyor Tancegyuttes. Polonia: Chorzow Zespol Piesni I Tanca. Messico: “El Mazateclo Sinaloia Compania Folklorica”. Kenya: “Wasanii Sanaa” Nairobi Ensamble. Italia: Enna gruppo folklorico Kore; Castrovillari “Pro Loco del Pollino”; Capistrello “Agorà 81; Gruppo Folklorico Agnone; Riccia “Giuseppe Moffa” e naturalmente gli organizzatori de ‘A Schaffette.

Come sempre prima dell’esibizione sul palco, i gruppi sfileranno per le vie del centro città.

In pratica tre serate davvero intense e divertenti che ci fa conoscere tradizioni e culture, non solo italiane ma anche internazionali.

