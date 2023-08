«Qualità, cultura e bellezza», il perfetto binomio tra Cianciosi Big Mat e Miss Universe Italy

mer 09 agosto 2023

TERMOLI. Impegni, innovazione, apertura sempre più evidente alla società: i 40 anni dell’impresa Cianciosi Soluzioni Edili, con l’impulso di patron Dante e del suo dinamico staff, hanno rappresentato non solo un traguardo importante, ma anche uno slancio ulteriore verso le future tappe. Tra queste, dopo un imprinting avvenuto già nello scorso anno, c’è la sponsorship principale della tappa molisana di uno dei concorsi di bellezza di maggiore prestigio al mondo.

E’ tutto pronto per la carovana di Miss Universe Italy per la regione Molise, organizzata dall’Agenzia Mika Production e patrocinata dall’Azienda Cianciosi Soluzioni Edili associato Bigmat Home Of Builders.

«Ho voluto sponsorizzare Miss Universe Italy- ha spiegato Dante Cianciosi- per due motivi, perché per i nostri 40 anni, grazie ai clienti abbiamo potuto rappresentare questa manifestazione che è fatta di qualità, di sapienza, di cultura, di bellezza tutte cose che si coniugano con la nostra società. E perché vogliamo diffondere ancora di più il nostro brand insieme a Bigmat, un grande consorzio europeo con sette nazioni all’interno. In Italia siamo 153».

Domani, giovedì 10 agosto, nella centralissima Piazza Monumento sul Corso Nazionale con una serata di moda, bellezza e spettacoli.

Si esibiranno cantanti, comici, ballerini ed il pubblico avrà il piacere di assistere ad una serata ricca di emozioni e talenti.

La parte più accattivante della serata sarà dedicata alla bellezza con la presenza di tantissime ragazze rigorosamente molisane con l’ambizione di poter conquistare una delle 3 fasce di finaliste regionali che permetteranno loro di rappresentare la regione Molise nella finale nazionale di Miss Universe Italy in programma ad ottobre in Puglia.