Francesca Cappella, il premio alla memoria

Per non dimenticare

La premiazione di Francesca Cappella alla memoria

TERMOLI. Il 20 ottobre 2017 saliva in cielo Francesca Cappella, figlia dei nostri concittadini e amici Rocco Tommaso e Giovanna. Ricercatrice davvero in gamba che purtroppo una malattia spietata ha portato via troppo presto, ma Francesca nella sua pur breve vita terrena era riuscita grazie alla sua professionalità e con i suoi approfonditi studi a fare delle scoperte e ricerche davvero eccezionali.

Tramite i siti “Giulianova News.it e “Il Trafiletto”, abbiamo con piacere raccolto delle notizie che non possono che inorgoglirci come termolesi su un premio ricevuto alla memoria di una nostra splendida e bravissima studiosa concittadina , grazie anche al contributo dei suoi splendidi genitori ecco di seguito quanto successo a Torrevecchia Teatina: A Torrevecchia Teatina è stata ricordata la tedesca Margarete Wagner e la termolese Francesca Cappella, con un testo dedicato alla cattolica tedesca Margarete Wagner, poi morta a Giulianova durante la Seconda Guerra Mondiale e alla ricercatrice universitaria termolese Francesca Capella, anche lei scomparsa prematuramente nel 2010, autrice del censimento della Wagner insieme all’ebreo tedesco Ignaz Hain, il ricercatore storico Walter De Berardinis si è aggiudicato la segnalazione della giuria della XXIII edizione del Premio Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina (CH). La premiazione si è tenuta martedì 8 agosto, presso il Parco della Gioventù “San Karol” del Palazzo Valignani. il ricercatore storico Walter De Berardinis, nel ritirare l’encomio della XXIII edizione del Premio Lettera d’Amore, per aver raccontato la storia d’amore della coppia tedesca internata a Civitella del Tronto, ha incontrato la sorella di Francesca Cappella, Nicole; Francesca, autrice di un corposo lavoro sugli ebrei internati in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e censiti nel Centro Interdipartimentale di Studi Ebraici (CISE) dove la ricercatrice della Scuola Normale Superiore di Pisa aveva iniziato questo importante studio.

Purtroppo anche la studiosa termolese Francesca Cappella era scomparsa per un male incurabile nella notte del 20 ottobre 2010 e successivamente, i familiari, gli avevano dedicato un libro di favole dal titolo “I Girasoli di Frà” nel 2017. Il riemergere dell’intera vicenda si deve anche all’apporto storico di Giuseppe Graziani, autore di una ricerca sui campi d’internamento di Civitella del Tronto, al ritrovamento della borsa originale (contenente tutti i documenti della coppia) da parte di Guido Scesi, curatore del Museo NINA Civitella del Tronto (custode perenne della stessa) e alle importanti informazioni scientifiche di due brillanti ricercatori storici del nostro Abruzzo: Giuseppe Lorentini e Costantino Di Sante. A Nicole Cappella va il ringraziamento personale di De Berardinis per aver presenziato e accettato i fiori di Girasole, ma soprattutto per aver regalato uno dei suoi ultimi lavori pubblicati prima della scomparsa e raccolti nei "Dialoghi con il Presidente – allievi ed ex allievi delle Scuole d’eccellenza pisane a colloquio con Carlo Azeglio Ciampi edito nel 2008“... quando arrivò la primavera tutti seminarono i loro semi e dopo poco tempo la città si colorò di mille e mille girasoli: i girasoli di Fra’”.

La serata è stata condotta magistralmente dal giornalista della Rai Abruzzo, Nino Germano ed affiancato dagli attori Antonella De Collibus e Alessio Tessitore. La giuria era composta da: Arnaldo Colsanti (Presidente), Tonita Di Nisio, Massimo Pamio, Lucilla Sergiacomo, Giuseppina Verdoliva. Ospite d’onore della serata l’attore e doppiatore abruzzese, Roberto Pedic.

