Trionfa il cibo d'altri tempi grazie all'associazione culturale "La Coccinella"

COLLETORTO. Un bel successo per aver messo a tavola pasta e pane dei tempi andati. Nel cuore del "Borgo degli Angioini" tante anziane si sono date da fare per impastare la farina bianca secondo i dettami di gesti atavici.

Obiettivo produrre con le proprie rugose mani pane e pasta, che un tempo erano i protagonisti assoluti della cucina quotidiana. Tanta passione e tanto amore per recuperare una tradizione culinaria del passato se si vuole a tavola un piatto pieno di bontà. Certo oggi molti delle abitudini alimentari d'una volta sono cadute nel dimenticatoio. Ed è da qui che nasce la voglia di ricercare e recuperare. Gli anziani, protagonisti della bella dell'iniziativa, con il loro linguaggio colorito hanno voluto rievocare in primo piano questo mondo pieno di semplici e povere bontà tra le mura domestiche. Nella povertà c'era il clima di vivere con gioia e apprezzare quel poco che si aveva. Una iniziativa originale, frutto anche di un lungo lavoro di ricerca. Attento ai valori del passato, della civiltà contadina, con tante sensibilità e sfumature dell'anima. Insomma l'associazione Culturale "La Coccinella", mobilitando giovani e anziani, ha scritto una bella pagina di sapere orale immortalato da una efficace documentazione visiva. Sulla facciata di Palazzo Rota il prof. Michele Rocco ha proiettato pure le esperienze realizzate dall'associazione negli anni passati. Le svariate interviste alle donne anziane del luogo hanno fissato per sempre alimenti, pane e pasta d'una volta, frutto di lavoro naturale e genuino.

Si è trattato in effetti del resoconto di un progetto culturale di ampio respiro, sul recupero degli alimenti e dei piatti tradizionali colletortesi, portato a termine solo da poco. Maria Di Rocco con molta chiarezza ha illustrato i contenuti dell'inchiesta ringraziando le donne anziane protagoniste. Sono state appunto le nonne, con i loro ricordi e il loro sapere spontaneo, ad arricchire, tra non poche emozioni, il mondo della cucina locale. Non poche le pietanze che oggi non si conoscono più. All'epoca intorno alla produzione del pane ruotava una parte importante dell'economia rurale locale. Il pane quotidiano era tutto e fondamentale nella vita di tutti i giorni. "Addirittura il pane era qualcosa di sacro. Quando mancava c'era lo stato di assoluta povertà.

Una briciola o un pezzetto di pane che cadeva a terra, è stato precisato, veniva raccolto pazientemente e baciato prima di essere mangiato". Durava giorni e giorni. Non veniva mai buttato. Anzi recuperato per essere sfruttato in altre pietanze. La pasta veniva poi cucinata in abbondanza perché un piatto andava alla porta accanto e a chi nel vicinato non aveva nulla da mangiare. Il cibo d'una volta univa la famiglia e "soccorreva" i vicini di casa. Insomma dall'indagine emerge uno spirito sociale attivo nelle famiglie contadine, aperto e di mutuo soccorso. Il cibo riaffermava i legami in famiglia e tra la gente.

Ristabiliva il rapporto tra l'uomo e i suoi pezzi di terra. Il grano, prodotto base, era oro. Storie, detti, culti e miti tendevano a proteggerlo. Il grano era usato anche come moneta. Un "mezzetto" di grano si scambiava alla pari, nella forma del baratto, con altri prodotti necessari alla vita della famiglia. Nel borgo tanti sussurri, tante voci, tanti ricordi, tantissime immagini familiari hanno rianimato con piacere il mondo di ieri. Le ragazze dell'Associazione "La Coccinella", la presidente Camilla Di Rocco e la vicepresidente Teresa Mucciaccio sono state bravissime nel mettere "in piedi" nel cuore del borgo un mondo di valori, che, ancora oggi, ha tanto da insegnare alle nuove generazioni.

Luigi Pizzuto

Galleria fotografica