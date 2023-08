«Dove non mi hai portata», dialogo con Maria Grazia Calandrone

PORTOCANNONE. Dialoghi d'autore: è la rassegna organizzata dal Comune di Portocannone, su impulso diretto dell'assessore alla Cultura Valentina Flocco. Domani sera, lunedì 14 agosto, ospite d'onore la scrittrice Maria Grazia Calandrone, palatese di origine e affermatasi a livello nazionale, finalista al 77esimo Premio Strega col romanzo "Dove non mi hai portata". L'appuntamento è alle 19, al Largo della chiesa Madonna del Carmine. Oltre al dialogo tra l'avvocato Flocco e la Calandrone, previsti i saluti del sindaco Francesco Gallo. Sarà presente anche un corner book a cura della libreria Fahrenheit di Termoli.

«Sto partendo, coi figli, per due presentazioni molisane, una oggi a Casacalenda (Molise Cinema) e domani a Portocannone (Dialoghi d'Autore). Faremo base a Palata, il paese di Lucia. Alcuni palatesi sono risentiti con me per come ho descritto la realtà del paese degli anni Cinquanta e Sessanta e hanno avuto parole violente nei miei confronti. Invito chiunque abbia qualsiasi verità da aggiungere a quanto ho scritto in "Dove non mi hai portata" a venirmi a parlare. Io sarò lì, disponibile ad ascoltare tutto e tutti. Per amore e rispetto del vero, ma, soprattutto, nel rispetto e nell'amore per Lucia, che oggi rappresento. Con la sua e la mia dignità e libertà, i valori primari delle nostre vite. Così diverse, così in fondo uguali», il post pubblicato dalla Calandrone.

Sulla presenza prestigiosa della scrittrice, è intervenuta l’assessore Flocco: «Siamo orgogliosi di ospitare, a battesimo della nostra rassegna “Dialoghi D’Autore” la scrittrice Maria Grazia Calandrone, figura di grandissimo rilievo nel panorama culturale italiano e che sentiamo particolarmente vicina, per le sue origini molisane, senza dubbio, ma soprattutto per la carica di emotività e il moto di affetto che suscitano - verso di lei stessa e verso i suoi Personaggi- i suoi libri, storie di vita, un affresco quasi verista, dell’Italia e del Molise del secondo dopoguerra, con le sue difficoltà e contraddizioni, e la sua straordinaria bellezza».