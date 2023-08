"Gli anni di diamante della vita": la fede convinta dei 60enni di Rotello

ROTELLO. Comunità quanto mai unita quella di Rotello, che domenica 13 agosto ha visto riunita la classe dei 60enni (1963). Un rendez-vous di fede, alla parrocchia Santa Maria degli Angeli con "Gli anni di diamante della vita".

«Noi, i ragazzi del 1963, oggi vogliamo dirti grazie o Signore per averci chiamati alla vita e per questi 60 anni che ci hai donato. Noi cerchiamo di comprendere che nella nostra esistenza non ci può essere la frattura tra fede e vita, tra vita spirituale con i suoi valori e le sue esigenze e la vita di questo mondo: vita di famiglia, di lavoro, di rapporto sociale e impegno politico. Il tralcio radicato nella vite che è Cristo porta i suoi frutti in ogni attività ed esistenza. Infatti tutto rientra nel disegno di Dio che ci vuole realizzati nella carità di Gesù a gloria del Padre a servizio dei fratelli. È con questa consapevolezza, che abbiamo festeggiato i nostri 60 anni.

La gioia di ritrovarci e stare insieme, ci ha fatto vivere una giornata piena di emozioni e allegria. I nostri coetanei che ci hanno preceduto in cielo; Peppino e Giuseppina, sono stati presenti in mezzo a noi, con la partecipazione alla Santa Messa dei loro familiari, che hanno reso ancora più speciale la nostra giornata. Auguri a noi...»