Festa patronale a Petacciato con la cena solidale

PETACCIATO. Mercoledì 16 agosto festa grande a Petacciato per l’annuale ricorrenza del santo Patrono san Rocco. La festa diventa opportunità per confermare quell’identità comunitaria tanto necessaria per il bene comune.

Quest’anno la festa è doppia per il centenario del comune. Nel 1923 grazie all’interessamento dell’on. Michele Pietravalle, vicepresidente della camera dei deputati e illustre chirurgo originario di Salcito, la frazione di Petacciato legata al territorio di Guglionesi ebbe la sospirata autonomia.

Il centenario è stato salutato con diverse iniziative non in ultimo quella di dedicare il mezzo busto in bronzo della fonderia Marinelli di Agnone in memoria di Michele Pietravalle a cui è dedicato l’ampio viale.

Il programma della festa prevede la messa alle ore 18.30 presieduta dal vescovo Mons. Gianfranco De Luca su viale Pietravalle alla presenza di tutto il popolo petacciatese, a seguire la processione per le vie della città.

La serata sarà allietata dal concerto musicale dei Pooh (cover ufficiale) a partire dalle ore 21.

Per l’occasione del restauro della chiesa di san Rocco (chiusa dal maggio scorso) alcune associazioni presenti sul territorio, in unione con il parroco don Mario, hanno organizzato una cena “menù solidale” porchetta- insalata di pomodori, pane, frutta e vino i cui proventi andranno per i lavori della chiesa. La serata si concluderà con gli artistici fuochi pirotecnici.

Un bel gesto di solidarietà, dice quanto la comunità di Petacciato, attraverso le associazioni e gli esercenti, tenga alla festa e alla ricostruzione della chiesa.