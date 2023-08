Festa di Madonna Grande: messe, processione e il concerto di Chiara Galiazzo

NUOVA CLITERNIA. Culmina oggi il ciclo di eventi legati alla Solenne Festività in onore della Madonna Grande. Dopo l'ascolto delle confessioni e la riflessione con preghiera mariana, nella novena dal 6 al 14 agosto e le sante messe di domenica e ieri, con la veglia mariana delle 22, dalle 6.30 il nutrito programma odierno.

Santa Messa, col pellegrinaggio da Campomarino e Montecilfone, dalle 8 alle 12 il gran concerto bandistico "N. Franconi città di San Severo", in giro per le strade. Altre celebrazioni eucaristiche previste alle 9.30, alle 11 e alle 18 (quest'ultima anche trasmessa in streaming sul canale YouTube del Santuario Madonna Grande), quindi la processione alle 19. Alle 22 il concerto di Chiara Galiazzo e a mezzanotte e mezza i fuochi d'artificio.

Domani sera, 16 agosto, l'estrazione della lotteria 2023.