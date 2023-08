«Da ieri siamo tutti un po’ più ricchi», Portocannone accoglie Maria Grazia Calandrone

PORTOCANNONE. Dialoghi d'autore: è la rassegna organizzata dal Comune di Portocannone, su impulso diretto dell’assessore alla Cultura Valentina Flocco. Grande partecipazione ieri sera, lunedì 14 agosto, con ospite d'onore la scrittrice Maria Grazia Calandrone, palatese di origine e affermatasi a livello nazionale, finalista al 77esimo Premio Strega col romanzo "Dove non mi hai portata". In tanti alle 19, al Largo della chiesa Madonna del Carmine, per assistere al dialogo tra l'avvocato Flocco e la Calandrone, dopo che le ha veicolato i saluti del sindaco Francesco Gallo.

Dal commento della stessa Flocco, quanto avvenuto a Portocannone: «Da ieri siamo tutti un po’ più ricchi. Con Maria Grazia Calandrone, che ringraziamo infinitamente per esserci venuta a trovare, abbiamo presentato un libro “Dove non mi hai portata” che va letto almeno due volte: una per apprezzarne le vicende, umane e storiche, l’altra per godere dell’altezza stilistica, della poesia che c’è in ogni rigo! Insieme a una indiscussa protagonista sulla scena culturale italiana, abbiamo dialogato piacevolmente e toccato temi attuali e profondissimi, con tanta partecipazione della platea (e sui visi di molti ho visto brillare sincera commozione). Ringraziamo tutti i presenti, tanti accorsi da fuori città, per averci onorato della loro presenza.

La professoressa Calandrone tornerà a trovarci presto, questa la promessa che abbiamo strappato insieme al sindaco Francesco Gallo, abbiamo ancora molte cose da dirci. Colgo l’occasione per ringraziare sentitamente Nicola Musacchio e Antonio Becci e tutti i nostri amici che ci hanno sostenuto, anche logisticamente, in un pomeriggio semifestivo. Grazie a Debora D’Onofrio e alla sua famiglia, presente con la Libreria Fahrenheit, sono stati esauriti tutti i libri a disposizione, ieri, tutti firmati da Maria Grazia, ovviamente. Ringraziamo il Ristorante “La Mangiatoia” di Portocannone, in cui abbiamo trascorso un gradevolissimo momento conviviale. Arrivederci al prossimo appuntamento con Dialoghi d’Autore, il prossimo 23 agosto».

L’incontro si è concluso con un omaggio floreale a tinte del premio Strega.

