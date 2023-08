Don Luigi M.Aster Band Città di Larino al raduno bandistico di Gambatesa

mar 15 agosto 2023

Don Luigi M.Aster Band a Gambatesa

LARINO. Don Luigi M.Aster Band Città di Larino di scena al raduno bandistico a Gambatesa.

Un appuntamento di condivisione vincente organizzato a Gambatesa dalla “Molidream Aps” in collaborazione con il “Comitato Feste Madonna della Vittoria” e il Comune di Gambatesa. Quella di Gambatesa è stata una grande dimostrazione di unione e inclusione che ha visto protagonista la musica. L’unione dei territori grazie all’azione potente della musica, linguaggio universale e nello specifico le bande, quale rappresentanza identitaria delle comunità di provenienza.

La Don Luigi M.Aster Band Città di Larino, con il presidente Giuseppe Travaglini, e capitanata dal Maestro Giulio Travaglini ha dato dimostrazione del proprio splendore con una magnifica esibizione nei più momenti della manifestazione, tenutosi nei vari luoghi di rappresentanza di Gambatesa.

Un’eccellenza della città di Larino, che racchiude nella passione ed il credo di natura socio-culturale, come spiegato dal maestro Giulio Travaglini nella presentazione, il proprio successo. È toccato alla consigliera comunale Graziella Vizzarri, presidente dell’Ats di Larino consegnare la targa, quale riconoscimento del Comune di Gambatesa alla Don Luigi M.Aster Band e al gruppo Gamba Music Fest. La consigliera Graziella Vizzarri era presente al raduno accompagnando la Banda della cittadina frentana in rappresentanza dell’amministrazione del Comune di Larino.

La manifestazione si è fregiata della presenza, oltre della Don Luigi M.Aster Band, anche dello storico concerto bandistico di Monteroduni e i Sassinfunky, street band di Sassinoro, in cui militano diversi musicisti gambatesani e dell’area del Fortore.

La Don Luigi M.Aster Band ha incluso per l’occasione anche musicisti del luogo. Il raduno si è conclusa con una esibizione collettiva delle bande presenti, un momento unico di elevato spessore socio-culturale.

Un progetto, quello del raduno a Gambatesa, che vide la startup lo scorso anno in seguito allo sviluppo di un progetto di musicoterapia inserito nel programma “Domus Gigantum” finanziato dal Comune di Gambatesa e attuato dal Gal Molise verso il 2000. Questo determinò la realizzazione del “Gamba music Fest”, un'azione di forte richiamo a Gambatesa di oltre cento musicisti ed in tanti di loro si esibirono in un concerto proprio nella sera del 14 agosto 2022.

Una formazione in evoluzione affidata alla direzione di Angelo Iannone che, seppur non stabile, è cresciuta sia negli intenti che nella progettualità. Una condivisione che ha unito musicisti di ogni età, residenti in varie zone d’Italia, ma con la stessa origine gambatesina.

A chiudere la ben riuscita manifestazione i fuochi pirotecnici, ma la serata è continuata con le improvvisazioni musicale collettive. Integrazione fra territori e compagini, il potere della musica.

