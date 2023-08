Interviste sotto l'ombrellone: il cantautore Mario Leny ritorna a Termoli

TERMOLI. Oltre 60 anni fa partì con la famiglia da via Carlo del Croix, la strada del Belvedere sul porto di Termoli, la via dove c’era “la case chi rose”, per la grande Milano, con quella che allora era la classica valigia di cartone carica di sogni e speranze, per chi lascia la sua terra ed emigrava al nord dove c’era il lavoro.

Mario Leny, al secolo Mario Lenino Di Nunno ha trovato la sua dimensione artistica lontano dalla sua città di origine, a Milano.

Termoli e il Molise non sono terre fertili per creare artisti e quando ne nasce qualcuno, non riesce o non fa nulla per trattenerli e loro, come il nostro Mario Leny, per sbarcare il lunario sono costretti a recarsi altrove.

Lui è residente a Milano dal lontano 1960 e da allora è stato sempre in prima linea. Oltre ad essere bravo come cantautore, Leny è un talent scout di spessore. Tanti giovani, anche qui a Termoli, sono stati instradati sulla via del successo da lui. Il suo sogno, la sua ambizione è stata sempre fare musica e cantare l'arte della musica è stata da sempre la sua musa ispiratrice; pensate che a Milano è titolare di un locale pubblico in una zona caratteristica sui Navigli che ha chiamato "Bar degli Artisti" e dove spesso fanno tappa tanti musicisti e cantanti famosi o quelli che oggi pur non esibendosi più in pubblico sono rimasti nell'ambito musicale.

Lì, davanti a una fresca bevanda, si parla e si racconta di musica. Il suo locale, spesso, è pellegrinaggio di termolesi amici suoi d'infanzia che per svariati motivi si trovano di passaggio per il capoluogo lombardo. Oggi dopo 26 lunghi anni rimette piede nella sua Termoli per un breve periodo di vacanze. Qui parteciperà anche ad alcuni spettacoli in programma ma è tornato per rivedere gli amici.

Noi lo abbiamo incontrato sotto l’ombrellone al Lido Medusa, per salutarlo di persona perché, negli ultimi anni, ci siamo frequentati solo per telefono e sui vari social.

Durante la pandemia, nel mio salotto Facebook, lui è stato sempre presente.

Oggi, finalmente, ci siamo salutati guardandoci in faccia e stringendoci la mano. Mario, nelle sue creazioni musicali, ha sempre riservato un posto nel suo cuore a Termoli, ha riprodotto successi internazionali termolesizzandoli come la Vie en rose di Edith Piaf in “Na ks chi rose” (una casa con le rose), il successo di Domenico Modugno “Resta cu mmè” in termolese “Arrmn k me”, e molto altro ancora.

Ha un parco di amici, artisti, musicisti, cantanti, attori che tramite lui abbiamo avuto il piacere di conoscere come Ubi Molinari, Franco Oppini, Pino Scotto. Oggi ci siamo parlati sotto il suo ombrellone al Medusa ed è stato davvero bello sentirlo live e rivederlo nella sua Termoli.