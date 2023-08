A Colletorto trionfa la graziosa Madonna col Bambino

COLLETORTO. Una festività che si perde tra le pieghe del tempo. Ed abbraccia, sotto il sole che brilla, cielo e terra, tra non poche emozioni e sussulti del cuore. Senz’altro di valore. In questo caso le ombre geometriche ritagliano nel cuore del borgo, tra la torre della Regina, la casa canonica, il Palazzo feudale e il campanile del Battista, uno scenario dal sapore antico. Il paese è più vivo tra tante voci. Esce dal silenzio grazie al tono di tante nuove presenze.

A Ferragosto è bello esserci. È piacevole rivedere le scene di ieri. In questa festa molto sentita trionfa per le vie del paese la graziosa Madonnina. Si tratta di una Madonna Nera particolare, dalla pelle scura, che vive gran parte dell’anno nella chiesetta rurale tra i suoi ulivi, ai piedi di una contrada rurale tutta olivetata. In processione viene portata a spalla dalle donne per le vie del paese. Gli sguardi sono concentrati tutti su di Lei. Una statua tanto cara e tanto amata. Protettrice dei raccolti, delle campagne, degli ulivi e dei bambini. Tanti i fedeli che seguono la processione.

Tanti i devoti che rivolgono le loro preghiere alla sacra statua ricoperta da due mantelline dorate, piene di doni e piccoli ex voti tutti d’oro. Tanti i turisti, soprattutto giovani, quest’anno sono rientrati per l’occasione. Nel giorno del quindici di agosto la festa è qui con banda e poi a seguire con musica leggera fino a tardi. La voce della tradizione è forte. Richiama non pochi colletortesi residenti lontani dal paese per motivi di lavoro.

Chi può fa di tutto per rientrare. Fa sentire la sua voce e i suoi passi per i vicoli stretti dove ai luoghi d’infanzia s’intrecciano non pochi ricordi. L’attaccamento non manca verso i luoghi del cuore. Si esaltano le esperienze ormai alle spalle.

“Si prova sempre una forte emozione, viene precisato, durante l’attesa, in questo magnifica piazzetta nel vedere l’uscita della Madonna Lauretana dalla Chiesa Madre dedicata a San Giovanni Battista. L’emozione poi via via cresce quando la bella statua lignea viene messa sulle spalle di fronte alla torre da sole donne per iniziare il lungo giro processionale fino alla parte più alta dell’abitato”. Parte così il lungo corteo processionale tra silenzi profondi e sguardi curiosi di chi è presente per la prima volta a questa singolare festività in piena estate. Si sale e si scende. È l’occasione per conoscere meglio il paese.

La vigilia del Ferragosto invece anticipa in qualche modo la festa del giorno dopo, dedicata alla Madonna. Seguendo il cammino della tradizione anch’essa è spettacolare. Coinvolge. Apre una bella scena. Fa sentire il rumore degli zoccoli in fila indiana. Fa sentire i ritmi antichi al passaggio degli animali. Il 14 agosto i Cavalieri Angioini e il Gruppo Equestre della Scuderia De Girolamo scortano a cavallo il rientro in paese della statua di San Rocco. Come appunto si faceva una volta su un carro trainato da buoi. Anche questo momento è particolarmente emozionante. I legami col passato si rinsaldano. A quanto pare piacciono tanto. I più piccoli della scuola di Laura, abili nel cavalcare, indubbiamente assicurano la continuità ad una tradizione spettacolare che emoziona in un contesto tutto in festa.

Luigi Pizzuto

