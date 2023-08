"Sostiene Pereira", gruppo di lettura su Antonio Tabucchi

TERMOLI. Sabato 19 agosto alle ore 18, gruppo di lettura su "Sostiene Pereira" di Antonio Tabucchi presso la Libreria Fahrenheit "Sostiene Pereira" di Antonio Tabucchi è al centro del nuovo gruppo di lettura della libreria Fahrenheit, sabato 19 agosto alle ore 18 . “Sostiene Pereira: una testimonianza” è un romanzo pubblicato nel 1994. Agosto 1938. Un momento tragico della storia d'Europa, sullo sfondo del salazarismo portoghese, del fascismo italiano e della guerra civile spagnola, nel racconto di Pereira, un testimone preciso che rievoca il mese cruciale della sua vita.

Chi raccoglie la testimonianza di Pereira, redatta con la logica stringente dei capitoli del romanzo, impeccabilmente aperti e chiusi dalla formula da verbale che ne costituisce il titolo: Sostiene Pereira? Questo non è detto, ma Pereira, un vecchio giornalista responsabile della pagina culturale del «Lisboa» (mediocre giornale del pomeriggio) affascina il lettore per le sue contraddizioni e per il suo modo di "non" essere un eroe. Antonio Tabucchi è considerato una delle voci più rappresentative della letteratura europea e i suoi testi sono tradotti in tutto il mondo.





Ha scritto per le pagine culturali di quotidiani italiani e stranieri e ha pubblicato romanzi e saggi, tra i quali: “Piazza d'Italia” (Bompiani, 1975), “Donna di Porto Pi" (Sellerio, 1983), “Notturno indiano” (Sellerio, 1984), “La testa perduta di Damasceno Monteiro” (Feltrinelli, 1997), “Si sta facendo sempre più tardi” (Feltrinelli, 2001), “Viaggi e altri viaggi” (Feltrinelli, 2010). Alcuni dei suoi testi sono anche stati portati sullo schermo da registi italiani e stranieri o sulla scena da rinomati registi teatrali. Ha ricevuto numerosi premi in Italia fra cui il Pen Club Italiano, il Premio Campiello e il Premio Viareggio-Rèpaci; e prestigiosi riconoscimenti all’estero.

È scomparso a Lisbona in Portogallo, dove trascorreva molti mesi dell'anno, nel 2012. Nato in maniera informale da un gruppo di giovani lettori che si incontrano in libreria per scambiarsi le proprie opinioni sui libri letti, il gruppo di lettura si è sviluppato coinvolgendo lettori di tutte le età. Il tema viene deciso dal gruppo di lettura stesso, che è aperto anche a chi vuole solo ascoltare e farsi un’idea di un libro o di un autore non ancora letto.