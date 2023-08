Le reliquie di Santa Filomena in arrivo a Santa Croce di Magliano

SANTA CROCE DI MAGLIANO. «Un Venerato Dono: Santa Filomena arriva nella nostra comunità.

Con grande gioia annunciamo che la nostra comunità avrà l'opportunità di venerare la reliquia di Santa Filomena in occasione della Peregrinatio. Da oltre un secolo (dal 1901), nella nostra comunità, celebriamo la festa di Santa Filomena con devozione grazie alla famiglia Colamussi che fece dono del simulacro della Santa alla nostra parrocchia.

Questo rappresenta un ulteriore momento di grazia per Santa Croce di Magliano. Approfondiamo, dunque, la conoscenza di questa "piccola pianta destinata ad aggiungere chiarore alla luce stessa". Una giovane a cui non mancava nulla, come diremmo oggi, ma che ha avuto il coraggio di consacrarsi interamente a Dio. Miracoli che ancora avvengono nei nostri giorni.

Avremo il privilegio di ospitare, per questa celebrazione, Monsignor Giuseppe Autorino, lo stimato Rettore del Santuario di Santa Filomena a Mugnano del Cardinale (AV), accompagnato dalla delegazione della Confraternita di Santa Filomena.

In un mondo come il nostro, privo ormai di punti di riferimento e attraversato da forti correnti di fragilità, volgere lo sguardo verso la solidità umana e cristiana di Santa Filomena, donna e santa sopravvissuta alle persecuzioni di Diocleziano, non potrà che esserci di aiuto.

Dal pomeriggio del 21 agosto al 22 agosto 2023, invitiamo tutte le realtà parrocchiali e la comunità cittadina ad unirsi a noi per rendere grazie al Padre delle misericordie per il dono di questa grande testimone della fede e ad implorare grazie e pace per la nostra cittadina.

In particolare, rivolgiamo un invito speciale a tutte coloro che portano il glorioso nome di Filomena: vi chiediamo di essere presenti il 21 agosto alle ore 18 presso la chiesa di "San Giacomo" per accogliere la reliquia della loro santa patrona. Vi aspettiamo con gioia».