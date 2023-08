Luigi Pizzuto presenta il volume "Poesie a Pezzi"

RIPABOTTONI. Proseguono le iniziative culturali nel piccolo centro molisano. Nel cuore del "Borgo di pietra", dove le dimore storiche rievocano la stagione più bella del Settecento napoletano, alle ore 18, presentazione, del libro "Poesie a pezzi" scritto da Luigi Pizzuto. Su svariate tematiche che toccano il cuore di tutti, dialoga con l'autore la scrittrice Gabriella Paduano. La silloge poetica, pubblicata dall'Editrice Lampo di Campobasso, contiene 87 composizioni poetiche. Le poesie indicano un percorso stimolante, interrotto dalla barbarie della guerra in Ucraina.

La poesia come metafora di vita, si spezza di fronte all'orrore delle scene più raccapriccianti. Si rialza grazie alla geografia della speranza. Il percorso, decisamente particolare, colpisce e suscita non poche curiosità. La natura, la sensibilità dell'uomo, la bellezza che c'è ancora, dettano il cammino della speranza. La luce c'è. Eccome. Infiamma, nonostante tutto, la voglia di vivere. E il bene che deve crescere tra gli uomini. "Il flusso dei sentimenti evocato da echi, sussurri, grida, ricordi, precisa Ubaldo Spina nella prefazione, di volta in volta sa di fresco, di scoperta e di riscoperta, innocente e bambina". La natura ci indica la strada. È una bella esplosione di vita che ci fa apprezzare ancora di più la vita stessa. Nel corpo degli uomini e delle cose c'è il flusso delle belle emozioni e il calore del sole. Che solo un'azione criminale, prodotta dalla pazzia umana, come la guerra in Ucraina e in altri luoghi, può interrompere.

Tante immagini dunque piene di luci e di ombre. Il canto del cuore può far tanto per il bene dell'uomo. Perché la poesia, come afferma l'autore, è un raggio di sole, riscalda le stanze del cuore, anche laddove si avverte un profondo dolore. La cura dunque c'è. Grazie alla poesia si può fermare anche la paura. Gabriella Paduano è brava ad intercettare queste sensibilità per dare vita ad una delle forme comunicative più genuine ed esaltanti: il dialogo appunto. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Ripabottoni.