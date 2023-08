“Lart & Posht”: Portocannone va di corsa domenica 20 agosto

PORTOCANNONE. Corsa podistica tra le più avvincenti nel basso Molise quella di domani a Portocannone.

Ripresa nel 2022 dopo lo stop causato dalla pandemia, è giunta alla settima edizione.

“Lart & Posht”, che tradotto dall’arbereshe vuol dire semplicemente “Su è giù”, evento che sin dall’esordio riscosse un grande successo.

La manifestazione è organizzata dall’associazione Porto Run 2015, con il patrocinio del Comune di Portocannone, della Pro Loco Skandeberg, Radio Delta 1 Evento live e la Fidal Molise.

La gara in programma domani, domenica 20 agosto, sarà dedicata alla memoria del mitico professore Costantino Manes e sarà divisa in tre fasi: la Camminata aperta a tutti di 3 km, la non competitiva di 6 Km e ci sarà anche una fase dedicata agli amici a quattro zampe Dogrun.

Questi gli orari d’inizio e fine evento. Alle ore 16 raduno giovani in piazza Skanderbeg; alle 18 raduno 7^ Lart & Posht; ore 20.30 ristoro e cena; ore 22 live Radio Delta 1, animazione, intrattenimento, DJ Set J. Toscano voice Daniele Di Ianni. Gli speaker della corsa Michele Trombetta e Vincenzo Acciaro.

Premi ai primi 3 assoluti classificati M/F e primi 3 di tutte le categorie, inoltre ai primi 300 iscritti cena pacco gara gratuito.

Un evento, la 7^ edizione della Lart & Posht che coinvolge tutta la comunità portocannonese.