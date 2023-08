Masterchef senior in Brasile, Pietro Luigi Coccaro torna a Colletorto

COLLETORTO. Ospite a Colletorto, ancora per qualche giorno, da suo cugino Matteo Coccaro, Pietro Luigi Coccaro. Cittadino colletortese, figlio di Giovanni Coccaro e Giuseppina Scalera, tra i 30 milioni di discendenti di immigrati italiani (circa il 15% della popolazione brasiliana), di cui quasi la metà di tutta la popolazione che abita lo Stato di San Paolo, vive a Santos Pietro Luigi Coccaro nato a Colletorto il 1° novembre 1952.

Emigrato insieme ai genitori in Brasile nel 1961, ha coronato la sua vita, già di successi - con il suo percorso di studi, Laurea in Economia, poi Master in Ecologia ed Informatica ed ancora Master in Logistica aziendale, poi professionale come docente universitario in economia, informatica e finanza pubblica, - con la vittoria al programma televisivo Master chef 60+ in Brasile con alcuni piatti tipici italiani, baccalà, caponata e costate di agnello.