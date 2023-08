Corsa, giochi e divertimento con "Lart & Posht" a Portocannone

PORTOCANNONE. Andata in cantiere anche la 7° edizione della corsa podistica “Lart & Posht” svoltasi a Portocannone, una gara che ormai ha raggiunto livelli tecnici e di partecipazione davvero notevoli.

Oltre 200 iscritti tra la gara competitiva e quella non competitiva, poi molti per quanto riguarda le categorie giovani. Gli organizzatori dell’evento l’Asd Porto Run 2015, perfetti nel non lasciare nulla al caso. Una organizzazione che ha rasentato la perfezione. Michele Imbimbo il presidente, Vincenzo Acciaro e tutta la corposa rappresentanza della stessa, ha messo a proprio agio tutti i partecipanti e gli ospiti.

L’amministrazione nella persona del sindaco Francesco Gallo è scesa in campo per far sì che non ci fossero stati intoppi di nessuna natura e così è stato. Presenti anche il presidente del Consiglio regionale Quintino Pallante e il presidente della Fidal Molise Vittorino Mucci che si sono trattenuti anche per le premiazioni.

Gara di 9 km, tre giri del percorso da 3 km, mentre per la non competitiva erano solo 2 i giri quindi 6 Km da percorrere. Tanta gente arrivata nel centro bassomolisano solo per assistere alla corsa, divertimento, giochi, gadget per tutti e poi lo spettacolo dopo le premiazioni che ha davvero coinvolto tutti i presenti in piazza mentre gustavano le prelibatezze culinarie, offerto dallo staff di Radio Delta 1 con il dj set di J. Toscano e la voce di Daniele Di Ianni che fino a tarda sera hanno davvero portato la ciliegina sulla torta.

Per quanto riguarda i vincitori della gara ad aggiudicarsi la vittoria nella classifica generale quella maschile ha visto vincere Visone Andrea (Atletica Isernia) con il tempo di 31’ 09’’, 2^ Cannarile Francesco (Sport City Base Running) 31’44’’, 3^ Di Benedetto Luca (Atletica Apricena) 32’ 00’’.

Prima per la categoria donne: Valente Maria Rosaria (Atletica 85 Faenza),2^ Pascale Candida (Runners Termoli) 0:39:29, 3^ Minicucci Manuela (Athletic Club Termoli) 0:39:47.

Per quanto riguarda la gara non competitiva si sono classificati 1 ^ Belpiano Michele Felice ,2^ Berchicci Michele, 3^ Maccarelli Lorenzo.

