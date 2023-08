Il rombo delle moto tiene vivo il ricordo di Pino Battista

Il motoraduno in memoria di Pino Battista

ROTELLO. Secondo Memorial Pino Battista a Rotello, sabato sera, 19 agosto, in piazza Gramsci. La manifestazione, dedicata a un biker molto conosciuto in paese, stroncato da un infarto, ha previsto alle 18 il raduno e a seguire giro per il paese con le moto con sosta davanti casa dei genitori di Pino, con aperitivo offerto. Ritorno al raduno e esibizione delle moto. Quindi, dalle 21.30, serata accompagnata dalla musica dei “Sound Zero”.





«Vi aspettiamo numerosi», era l'invito della Pro loco Tre Colli di Rotello. Abbiamo chiesto come fosse andata all’assessore alle Politiche sociali, Lucia Lupacchino: «Come l'anno scorso c'è stata grande e sentita partecipazione. La manifestazione si è svolta in un clima di rispetto e pacatezza. Dopo il giro in moto del paese ci siano fermati davanti casa dei genitori di Pino che, con commozione e grande gentilezza, hanno offerto ristoro ai motociclisti.

Dopo questo emozionante momento siamo poi tornati in piazza dove si sono esibiti in giochi con moto. La serata è continuata con musica e cibo». I fuochi d’artificio, invece, sono stati annullati a causa del forte vento.

Galleria fotografica