Molise Cinema: la menzione speciale alla regista termolese Martina Briglia

Intervista sotto l'ombrellone: Martina Briglia

TERMOLI. Ha vinto un premio al festival del cinema del Molise, di Casacalenda, la giovanissima neo regista di Termoli Martina Briglia, una menzione speciale per il suo corto girato dal titolo “La Nocchiera”.

Dunque piccoli registi crescono anche nel piccolo Molise. Questa ragazza di 26 anni ha cominciato ad amare il cinema fin da ragazzina, quando sua nonna le faceva vedere i film grandi classici italiani e non, una passione che accresceva sempre in sé anche durante la scuola.

Non a caso per le scuole superiori scelse il liceo artistico Jacovitti, soprattutto perché questo liceo offre degli sbocchi artistici che non si limitano solo alle arti pittoriche, ma vanno anche a spaziare in altre branchie dell’arte come può essere il cinema. Lei oggi vive e studia a Roma, una città dove c’è possibilità di cercare e trovare opportunità per lavorare su progetti nuovi.

Pur essendo un mondo difficile, Martina sembra decisa ad andare avanti con caparbietà ed ha in testa parecchie idee che le gironzolano su diversi progetti che potrebbero coinvolgere Termoli e il Molise. Martina ha dalla sua un’alleata preziosissima, la grande passione per questa professione e alla lunga la passione vince sempre su tutto e a Martina diciamo chi ben comincia è a metà dell’opera.

Galleria fotografica