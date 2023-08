"L'altalena della vita", le poesie di Silvio Di Fabio a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. L'autore abruzzese molisano Silvio Di Fabio presenterà il libro di poesia "L'altalena della Vita" questa sera alle ore 19 presso la Sala Consiliare del Comune di Montenero di Bisaccia.

L’altalena della vita è una raccolta di poesie che spaziano su diverse tematiche, le quali presentano un comune denominatore: il tempo. Ogni momento, ogni attimo è una piccola grande goccia di vita che merita di essere ascoltata, assaporata, vissuta.

L’amicizia, l’amore, le radici, la solitudine, gli eventi che accadono, gli episodi drammatici evocano emozioni indescrivibili che solo la scrittura riesce a esprimere.

La presenza di un amico scomparso si sente nel vento, la natura circonda le emozioni di attimi indimenticabili. Anche il terremoto che evoca un ricordo doloroso può riaffiorare dalle parole che cercano di dipingere una tragedia nel modo meno cruento tentando di fare appello alla speranza.

Il passato, la propria terra, sono riportati alla mente con una vivezza di bozzetti che annullano ogni distanza temporale, e nelle radici scorre la linfa dell’identità e dell’autenticità. Il desiderio della fede si delinea tra le forme della luce che non abbandona mai l’uomo.

La solitudine relega una persona anziana in un angolo della sua stanza tra i ricordi di un passato che non può tornare. La poesia ha il delicato e, a volte, ingrato compito di riaccendere i riflettori sulle ferite che la superficialità del pensiero stanno provocando nella società odierna. L’uomo di oggi vive all’insegna dello stress, più per avere che per essere.

L’indifferenza sembra andare a braccetto con la perdita di valori nel caos del nostro secolo. Il nostro bisogno esistenziale è falsato e, con la perdita di valori, la vita diventa un barlume di vita, un potere che si fonda sul vuoto.

La poesia non celebra il poeta, ma rivisita, con la scrittura, il dolore del mondo, nel tentativo di neutralizzarlo attraverso la parola che diviene catartica. E le parole ricordano a tutti noi che la vita non è solamente un susseguirsi di giorni che scorrono senza sosta. La vita è un variegato viaggio del corpo e dell’anima nel tempo, un’altalena che volteggia tra la terra e il cielo.

La vita muta incessantemente e noi insieme a lei. La poesia come la vita evolve, diventa testimone di attimi che raccontano l’unicità dell’esistenza, senza trascurare le ombre che attraversano il mondo. La speranza è seguire la rotta del vero senso del proprio esistere, per essere protagonisti e non semplici comparse.