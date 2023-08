A Larino "Move": sabato notte dedicata al movimento

A Larino "Move": notte dedicata al movimento

TERMOLI. Sabato 26 agosto, a partire dalle ore 19, sul Piano San Leonardo di Larino, va in scena Move, una notte dedicata al movimento, quello dello sport, quello del gioco, quello del ballo e del sano divertimento.

La manifestazione, fortemente voluta dall'Amministrazione comunale, vede il coinvolgimento di tutte le Associazioni sportive dilettantistiche presenti sul territorio. Lungo il percorso si potrà assistere a dimostrazioni oppure partecipare in prima persona alle varie attività sportive: calcio (Us Frenter Larino), pallavolo (Volley Larino), atletica (Larino Run), equitazione (Centro Ippico Garbusek), kung fu (Kung Fu Larino), spinning (New Fit) e tanto altro. Si potrà assistere inoltre alla dimostrazione di basket in carrozzina a cura dell'Asd Fly Sport Molise e agli spettacoli di danza e fitness a cura di Style Dance e di Sporting New Generation.

Sempre all'interno del percorso, il calcio balilla umano, il laser tag e tanti gonfiabili per i più piccoli. Infine, a partire dalle 22.30 il palco in piazza del Popolo si trasformerà in un travolgente dj set che vedrà l'alternarsi di artisti locali quali PaoloVoice De Notariis, Exclusive dj set e dj Valemme e Afelice dj. A coronamento di un grande evento, interamente gratuito, un color party che colorerà la piazza a festa e saluterà così l'Estate Larinese 2023.