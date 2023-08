«Il libro “Poesie a pezzi” risuona nella bella piazza di pietra»

RIPABOTTONI. Il libro “Poesie a pezzi” risuona nella bella piazza di pietra tra la Chiesa del Sanfelice, Palazzo Cappuccilli e il Palazzo dei Principi Francone a Ripabottoni

Danza la cura della bellezza più semplice che s’intreccia alle pietre di ieri. In questo contesto a portata di mano si esaltano i versi. Un piccolo evento dal tono culturale forte che scuote ed emoziona. Di colpo rivive la piazza silente. Si ascolta in silenzio. Si applaude. Si attende di riascoltare di nuovo il dialogo che s’interrompe al suono del campanone. La presentazione della silloge poetica “Poesie a pezzi”, scritta da Luigi Pizzuto, in questo spaccato, un tempo glorioso, rinnova non poche emozioni. Il vicesindaco del Comune di Ripabottoni porta i saluti ad una manifestazione culturale che segna le ultime battute del cartellone estivo.

C’è una poesia morbida e al tempo stesso incisiva che sale nel dialogo che cresce via via tra Gabriella Paduano e l’autore, puntualmente impegnato a dare voce alle risorse nascoste nei piccoli borghi. “Luigi Pizzuto, insegnante, scrittore, poeta, precisa Gabriella Paduano, dà corpo nelle sue composizioni ad un linguaggio straordinario ricco di figure retoriche, di richiami, di sussurri e di intagli espressivi, destinati ad animare gli eventi di ieri e di oggi. E ad apprezzare la presenza di tante piccole cose che ci circondano.

Per riempire di luce in definitiva il nostro piccolo mondo. L’autore di questo libro di poesie è stato il primo a coniare “Ripabottoni, graziosa bomboniera di pietra”. E tutto questo è motivo di soddisfazione e di orgoglio per tutti noi”. Qui c’è un “sacro minore” alla luce del giorno che resiste tra le ombre più buie. Il pubblico ha apprezzato molto le poesie che danno il senso alle piccole cose e al divenire del presente. In piazza si applaudono i versi di “Oltre le foglie”: “Quando la pioggia/ incolla sull’asfalto/ foglie secche e foglie gialle/Qualcuna sfugge/rotola/corre/si riposa/si rialza/sale in alto/divertendosi prima di cadere/sotto i rami soddisfatti/ di essere spogliati/in un gioco incerto”. Si applaude ancora quando si declama “Danza la luce”: “Danza la luce/ sulle colline spoglie/corre tra le fronde/ degli ulivi in fila/In questo cammino /si maschera/il volto del divino/Ovunque/ giocano le ombre/ a nascondino”. Si ascolta commossi la lettura delle poesie sull’odio e sulla guerra in Ucraina, un autentico “terremoto di fuoco”, azione criminale, mostruosa e disumana.

Alla fine piace e rincuora “Notte termolese” tra scene vicino al trabucco dormiente che sanno di sale e di acqua marina. Così si percepiscono non pochi dolci pensieri. “Ombre scure/di notte/camminano/tra le mura del borgo/senza paura/ Non sono fantasmi/ma tratti dell’anima/ sotto le luci”. Nello scambio di idee occhieggiano tante idee condivise. Tante presenze mai viste. Tante espressioni legate alla luce del sole che danza sulle onde in cammino. La poesia rasserena. Sfida il dolore che c’è nella storia e nelle storie di oggi. La poesia è come una medicina. Vola in alto leggera. Ama la vita.

